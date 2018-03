Extra Toto (23.-25.4.2013): Dreifachjackpot - es geht um 25.000 Euro

Jackpot auch in beiden Rängen der Torwette

Wien (OTS) - Von den drei Jackpots, die es bei Extra Toto zu knacken gab, wurde nur einer tatsächlich geleert, nämlich jener beim Elfer. Sieben Spielteilnehmer tippten elf Spiele richtig und erhalten dafür jeweils rund 1.300 Euro.

Ein Zwölfer blieb also neuerlich aus, und somit geht es in der nächsten Runde bereits um einen Dreifachjackpot. Im Pot werden dann rund 25.000 Euro liegen.

Jackpot heißt es auch weiterhin im ersten Rang der Torwette, und da es diesmal auch niemandem gelang, drei Ergebnisse richtig zu tippen, gibt es auch im zweiten Rang einen Jackpot.

14. Extra Toto Runde am 30. April/1./2. Mai 2013

1 Real Madrid - Borussia Dortmund 2 FC Barcelona - Bayern München 3 Chelsea FC - FC Basel 4 Benfica Lissabon - Fenerbahce Istanbul 5 SV Grödig - First Vienna FC 6 SKN St.Pölten - SCR Altach 7 Blau-Weiß Linz - SV Kapfenberg 8 TSV Hartberg - FC Lustenau 9 Millwall FC - Crystal Palace 10 Djurgarden IF - Örgryte IS 11 Östers IF - IFK Göteborg 12 Inter Turku - HJK Helsinki

Spiele 1 und 2: UEFA Champions League, Semifinale Rückspiele. Spiele 3 und 4: UEFA Europa League, Semifinale Rückspiele. Spiele 1 bis 4: Es zählt das Ergebnis nach Ablauf der regulären Spielzeit, ohne Verlängerung (Ende der 2. Spielhälfte). Spiel 5 bis 8: Erste Liga. Spiel 9: Championship England. Spiele 10 und 11:Cup Schweden Semifinale. Spiel 12: Veikkausliga Finnland.

Annahmeschluss: Dienstag, 30. April 2013, 18.20 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 12. Extra Toto Runde

3fachJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 18.098,10 - 25.000,- Euro warten 7 Elfer zu EUR 1.292,70 118 Zehner zu je EUR 29,10

Der richtige Tipp: 1 1 2 / 1 1 2 / 1 1 2 / 1 1 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 4.658,40 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 493,40

Torwette-Resultate: 4:0 4:1 1:2 1:0

