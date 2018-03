Wohlmuth: Pflegekarenz weiterer Lückenschluss unseres einzigartigen sozialen Pflegesystems

Wichtige Initiative zur Entlastung und Absicherung pflegender Angehöriger

Wien (OTS) - "Die Einführung der Pflegekarenz bedeutet eine wichtige Unterstützung und Erleichterung für pflegende Angehörige", begrüßt Pensionistenverbands-Generalsekretär Andreas Wohlmuth die gesetzliche Initiative zur Pflegekarenz. "Das vorgelegte Pflegekarenz-Modell setzt genau dort an, wo es benötigt wird: Bei der oft überraschend eintretenden Pflegebedürftigkeit betagter Eltern oder Großeltern war es bislang nur sehr schwer möglich, kurzfristig eine für alle Beteiligten befriedigende Lösung in einer schwierigen Phase zu finden. Jetzt gibt es mit der Pflegekarenz die Möglichkeit, Pflege und Betreuung zu übernehmen, ohne Angst, dass der Arbeitsplatz damit verloren geht", so Wohlmuth. Die Anspruchsvoraussetzungen für die Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit sind: Pflegegeldstufe 3 des Angehörigen oder ab Stufe 1 bei minderjährigen Kindern oder bei Demenz.

Insbesondere die finanzielle Absicherung während der beruflichen Auszeit ist eine langjährige Forderung des Pensionistenverbandes. Damit die Betroffenen diese Maßnahmen in Anspruch nehmen können, braucht es jedoch letztlich die Zustimmung des Arbeitgebers. Wohlmuth geht aber davon aus, dass auch von Seiten der Wirtschaft die entsprechende Unterstützung für die überragenden Leistungen der pflegenden Angehörigen gegeben sein wird.

Die neue Pflegekarenz soll ab 1.1.2014 möglich sein. Sie sieht vor, dass ein Angehöriger bis zu drei Monate in Karenz oder Teilzeit gehen kann, ein zweiter Angehöriger kann an diese Pflegekarenz bzw. -teilzeit ebenfalls mit bis zu drei Monaten Karenz anschließen. Bei Verschlechterung des Zustands des zu pflegenden Angehörigen (Erhöhung der Pflegegeldstufe) ist es neuerlich möglich, eine Pflegekarenz oder -teilzeit zu beantragen. Während der Karenz wird ein einkommensbezogenes Pflegekarenzgeld ausgezahlt. Es entspricht in der Höhe dem Arbeitslosengeld, das der karenzierten Person zustehen würde. Bei Pflegeteilzeit wird die Geldleistung anteilig des reduzierten Einkommens errechnet. Familienzuschläge werden wie beim Arbeitslosengeld ebenfalls ausbezahlt. Wenn man Pflegeteilzeit in Anspruch nimmt, darf die Arbeitszeit nicht unter zehn Wochenstunden reduziert werden.

"Wichtig war dem Pensionistenverband auch, dass die pflegenden Angehörigen während der Pflege und Betreuung sozialrechtlich abgesichert bleiben", betont Wohlmuth. So wird während der Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit ein der jeweiligen Leistungshöhe entsprechender Pensionsversicherungsbeitrag einbezahlt und man ist auch krankenversichert. Ebenso bleibt der Abfertigungsanspruch und bei der Arbeitslosenversicherung entstehen keine Nachteile.

Der Pensionistenverband legt zudem Wert auf die Abwicklung "aus einer Hand". So werden sämtliche Anträge zur Pflegekarenz bzw. die Pflegeteilzeit über das Bundessozialamt abgewickelt.

"Sozialminister Hundstorfer hat mit diesem Pflegekarenz-Modell einen weiteren Lückenschluss unseres weltweit einzigartigen sozialen Pflegesystems erreicht", so Wohlmuth abschließend.

