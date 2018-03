Seniorenbund dankt SVA: Idee der "Orientierungskurse zum Pensionsantritt" erfolgreich umgesetzt!

Versicherung der gewerblichen Wirtschaft setzt neue Maßstäbe für Gesundheitsvorsorge der Älteren. Andere Versicherungen mögen bitte folgen!

Wien (OTS) - "Als ich im letzten Sommer die Idee der 'Orientierungskurse zum Pensionsantritt' vorstellte, waren die Reaktionen gemischt: Medien und politische Mitbewerber taten dies zumeist als unfinanzierbaren Wunsch ab. Die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) nahm hingegen sofort mit uns Kontakt auf, erarbeitete in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe Inhalte, die seitens der SVA umgesetzt werden könnten. Seitens des Seniorenbundes waren Mag. Franz Karl als Referent für Lebensbegleitendes Lernen und Mag. Heidi Khol als ausgebildete Geragogin an der Erarbeitung beteiligt. Nur ein halbes Jahr später ist das Projekt in der SVA seit gestern Realität geworden. Der Seniorenbund bedankt sich für diese hervorragende Zusammenarbeit und fordert nun von allen anderen Versicherungen die Umsetzung solcher Projekte ein", erklärt Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes und Präsident des Österreichischen Seniorenrates.

Korosec: Prävention statt Kuration

"Die WHO definiert Gesundheitsversorgung als einen Mix aus Prävention, Kuration, Rehabilitation, Pflege und Palliativversorgung. Der Österreichische Seniorenbund verweist seit Jahren darauf, dass vor allem Prävention, Reha und Palliativversorgung in Österreich noch massiv ausgebaut werden müssen. Die SVA hat dabei schon im Vorjahr mit dem Programm 'Selbständig Gesund' neue Maßstäbe gesetzt, indem sie jenen die ihre Gesundheitsziele erreichen die Hälfte des Selbstbehaltes nachlässt. 36 Prozent der Teilnehmer an diesen Programmen sind die Seniorinnen und Senioren, die nun mit dem Programm 'Fit zu mehr Erfolg' und dem 'Gesundheits-100er' weitere Unterstützung auf dem Weg zu mehr Gesundheit erhalten", beschreibt LAbg. Ingrid Korosec, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und Landesvorsitzende des Wiener Seniorenbundes die Hintergründe.

Khol und Korosec: Orientierungskurse weiter denken und umsetzen

"Im Leben planen die Menschen alle Lebensphasen bis ins letzte Detail. Nur eines nicht: Die mittlerweile oft 20 Jahre dauernde Pensionsphase. Um zu erkennen, dass man auch diesen Lebensabschnitt sehr bewusst planen und erleben kann, haben wir die Schaffung von Orientierungskursen zum Pensionsantritt vorgeschlagen. Darin soll vor allem Gesundheitskompetenz (Anm.: die Frage wie man sich selbst gesund erhalten kann), die Bedeutung von Lebensbegleitendem Lernen und von Freiwilligenarbeit als Bereicherung des Seniorenlebens, erörtert werden. Hinzu kommen noch Informationen zu entsprechenden regionalen Angeboten und Informationen dazu wo und wie Seniorinnen sich über die für sie wichtigen Dinge des Lebens informieren können. Die SVA hat nun erfolgreich den ersten Schritt gesetzt. Wir erwarten nun, dass auch andere Versicherungen diesem hervorragenden Beispiel folgen. Zudem sind darüber hinausgehende Schulungsangebote bei den Seniorenorganisationen stärker zu unterstützen. Denn: Nur wenn es uns gelingt, dass mehr Menschen mehr Jahre ihres Lebens bei guter Gesundheit und in aktiver Lebensgestaltung erleben, werden wir die demographischen Herausforderungen erfolgreich meistern können", halten Khol und Korosec abschließend fest.

