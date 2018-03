Neue Ausgabe des TAFELSPITZ 2013 ab morgen verfügbar

Über 660 Lokaltests erstmals in ganz Österreich - plus 16 Seiten Südtirol. Der Gourmetguide aus dem Hause KURIER erscheint heuer bereits zum 14. Mal und ist ab 27.4. im Handel.

Wien (OTS) - Mit der neuen Ausgabe des KURIER-Freizeit-Gourmetführers TAFELSPITZ 2013 gibt es wieder einen besonderen Leckerbissen: Mit über 660 Lokaltests erstmals in ganz Österreich - plus 16 Seiten Südtirol.

Der Gourmetguide aus dem Hause KURIER erscheint heuer bereits zum 14. Mal und ist ab 27.4. im Handel sowie über den KURIER-Shop um EUR 6,-erhältlich. Zusätzlich wird der Tafelspitz als App für unterwegs um EUR 3,59 angeboten.

Für die 14. Ausgabe des Gourmetguides TAFELSPITZ waren in den letzten Monaten zahlreiche kritische Feinschmecker unterwegs, um die besten Lokale des Landes zu küren. Die Ergebnisse sind auf über 300 Seiten in der aktuellen Ausgabe nachzulesen. Getestet wurden mehr als 660 Gastronomiebetriebe und Top-Lokale im ganzen Land. Als Extra gibt es im neuen TAFELSPITZ auf 16 Seiten, bereits zum dritten Mal, auch ein Ranking der gastronomischen Highlights in Südtirol.

"Österreichische Esskultur hat eine große Tradition. Immer mehr heimische Köche verstehen es, dieser Vorgabe auf hohem internationalem Standard gerecht zu werden.", sagt Michael Horowitz, KURIER-Freizeit- und TAFELSPITZ-Chefredakteur. "Wir bleiben auch in dieser TAFELSPITZ-Ausgabe unserem langjährigem Credo treu: Wir lieben gutes Essen. Auf das Tamtam drumherum, sinnlos-modische Küchentrends, den übertriebenen Gastrohype können wir verzichten. Auf was wir viel mehr Wert legen, ist der bewusstere Umgang mit Lebensmitteln und die Verarbeitung saisonaler Produkte der Region."

And the winner is

Folgende Lokale wurden vom TAFELSPITZ 2013 als beste ihrer Klasse gerankt:

Kategorie Restaurants: Steirereck im Stadtpark

Kategorie Wirtshäuser: Sodoma - Zur Sonne

Kategorie Restaurants Mediterran: Fabios

Kategorie Restaurants Ethno: Kim Kocht

Kategorie Szene: Loos Bar

Der "GOLDENE TAFELSPITZ", mit dem österreichische Gastronomen alljährlich von der TAFELSPITZ-Jury für besondere Verdienste um die heimische Esskultur gewürdigt werden, geht heuer an Spitzenkoch Walter Eselböck.

"Der KURIER demonstriert mit dem Tafelspitz und dem Team rund um Michael Horowitz eine außergewöhnlich hohe Kompetenz auf dem Sektor der Esskultur. Der Genuss-Ratgeber bietet Orientierung und gibt Impulse, neue Restaurants & Wirtshäuser auszuprobieren.", so Thomas Kralinger, KURIER-Geschäftsführer.

