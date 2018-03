Wr. Gemeinderat - SP-Schubert: Wien in Sachen Umwelttechnologie führend

Wien (OTS/SPW-K) - "Wien ist im Bereich der Umwelttechnologie - auch international - an der Spitze", so die Wiener SP-Gemeinderätin Ingrid Schubert bei der Sitzung des Wiener Gemeinderates am Freitag.

Als Beispiele nannte Schubert unter anderem die Müllverbrennungsanlage Pfaffenau: "Diese im September 2008 in Betrieb genommene Anlage setzt höchste Umweltstandards und hat auch international verglichen unschlagbar niedrige Emissionswerte. Gleichzeitig liefert diese Anlage aus 250.000 Tonnen Müll Fernwärme für 50.000 Haushalte und Strom für 25.000 Haushalte. Eine Müllverbrennungsanlage kombiniert mit einem Kraftwerk - das ist zukunftsweisende Umwelttechnologie."

Die Müllverbrennungsanlage Spittelau, die schon in den 90er Jahren eine der modernsten der Welt war, wird bis Mitte 2015 technologisch auf den Letztstand gebracht. Die Stadt Wien werde nun nachhaltig 130 Millionen Euro in die Modernisierung und Optimierung investieren und dadurch fünf Millionen Kubikmeter Erdgas pro Jahr einsparen, so Schubert. Das Gesamterscheinungsbild des Hundertwasserprojektes werde dadurch nicht verändert.

Das Abfalllogistikzentrum (ALZ) Simmering wird laut Schubert Mitte des Jahres fertig gestellt. Durch die direkte Anbindung des ALZ an die Müllverbrennungsanlage Pfaffenau werden unnötige Transportwege vermieden. Schubert: "Die Errichtung dieser Anlage garantiert die optimale Auslastung der Wiener Müllverbrennung."

Auch bei der Abwasserentsorgung spielt Wien eine Vorreiterrolle: Der Asperner Kanal mit 1,7 km Länge entsorgt 4.700 Liter Abwasser pro Sekunde in den zukünftigen Stadtentwicklungsgebieten. "Wirtschaftliche sinnvolle Investitionen, geschickt umgesetzt, halten Wien in Sachen Umwelttechnologie an der Spitze", so Schubert abschließend.

