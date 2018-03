Gesundheitsreform - Stronach/Lugar: finanzielle Mittel dort einsetzen, wo sie gebraucht werden

5,09 Euro pro Patient - Entlohnung zwingt Ärzte zu "Rein-Raus-Medizin"

Wien (OTS) - Massive Kritik an der von Gesundheitsminister Stöger vorgestellten Gesundheitsreform äußerte Team Stronach Klubobmann Robert Lugar in seinem Debattenbeitrag. "Die Reform setzt falsch an. Die Länder mischen sich in die Gesundheitsversorgung ein, vertreten eigene Interessen", so Lugar. Er verlangt, dass "finanzielle Mittel dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden - bei den niedergelassenen Ärzten". Lugar forderte eine Zusammenlegung der Kassen - "eine reicht, weil es derzeit einen nicht durchschaubaren Dschungel gibt", die Verlagerung der Länderkompetenzen zum Bund, mehr Mittel für den extramuralen Bereich und bessere Qualitätschecks der Diagnosen vor Operationen.

Lugar prangerte die "Rein-Raus-Medizin" bei praktischen Ärzten an, deren Ursache darin begründet sei, dass ein Arzt nur 5,09 Euro pro Patient verrechnen kann. Bei den Kosten für Personal, Ordination, etc. bliebe den Ärzten keine andere Wahl, als die Patienten rasch abzufertigen. Entsprechend falle allerdings dann auch die Diagnose aus - im Gegensatz zu einem Privatarzt, "der nimmt sich Zeit, verlangt aber auch mehr".

Lugar verwies auf eine Studie, wonach 40 Prozent aller Diagnosen falsch seien. Auf Basis dieser Diagnosen erfolgen aber Behandlungen. "Um 5,09 kann man keine ordentlichen Diagnosen stellen - das liegt nicht am Arzt, das liegt an den Tarifen", mahnte Lugar. Er verlangte, "finanzielle Mittel dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden!" Denn gleichzeitig würden Millionen für unnötige Operationen ausgegeben, wie auch eine Häufung gewisser Operationen in einzelnen Spitälern zeige. In diesem Zusammenhang forderte Lugar, dass vor geplanten Operationen eine zweite und unabhängige Meinung eingeholt werden müsse.

An Stöger richtete Lugar: "Wir brauchen einen Gesundheitsminister der umsetzt, was der Rechnungshof empfiehlt. Wir haben derzeit ein Gesundheitssystem, das nicht schlecht ist - aber auch nicht wirklich gut." Lugar erinnerte: "Wir brauchen keine Kommissionen und Arbeitskreise - es ist bekannt, was schief läuft, aber von den Vorschlägen des Rechnungshofes wird nichts umgesetzt. Das Problem ist: keiner traut sich eine echte Reform anzugehen!"

