Steiermark: Unsere Bauern leisten enorm viel für die Gesellschaft

Woche der Landwirtschaft 2013 - Brandaktuelle Oekonsult-Studie

Graz (OTS) - "Die Landwirtschaft bringt's" - unter diesem Motto steht die diesjährige Woche der Landwirtschaft, die österreichweit von 28.04. bis 05. 05. stattfindet und bei der die vielfältigen Leistungen der Bauern für die Gesellschaft beleuchtet werden. Dazu der steirische Landwirtschaftskammer-Präsident Gerhard Wlodkowski:

"Einen besonderen Fokus legen wir heuer auf die vielfach unterschätzte Wirtschaftskraft der Landwirtschaft und darauf, wie man heimische Lebensmittel erkennt." In den steirischen Bezirken finden unter dem Motto "Die Landwirtschaft bringt's" zahlreiche Veranstaltungen mit der Bevölkerung und in Schulen statt.

Landwirtschaft ist Wirtschaftsmotor und sichert Arbeitsplätze

EUR 420 Mio. investieren die 39.388 steirischen Bauern jährlich in Maschinen, Geräte und Bauten, ihre laufenden Kosten für Betriebsmittel und Instandhaltungen machen weitere EUR 950 Mio. aus. "Die Bäuerinnen und Bauern decken nicht nur den Tisch der Bevölkerung und pflegen unsere einzigartige Kulturlandschaft, sie sind auch ein wichtiger Wirtschaftsmotor für den ländlichen Raum", streicht Wlodkowski hervor und betont: "Allein in der Grünen Mark sichert die Landwirtschaft rund 100.000 Arbeitsplätze."

Brandaktuelle Oekonsult-Umfrage: Top-Werte für unsere Bauern

"Die Bevölkerung steht voll hinter den Bauern und schätzt deren Leistungen", freut sich Wlodkowski über die Top-Werte, die die repräsentative Oekonsult-Umfrage vom April 2013 zutage fördert, bei der das Stimmungsbild der Bevölkerung gegenüber der Landwirtschaft abgefragt wurde. 91,1% der Befragten sagen, dass "die Bauern wichtig und notwendig für Österreich sind". Besonders schätzen die Österreicher den Beitrag der Landwirtschaft für die Bereiche Ernährung, Landschaftspflege, Erhalt der Lebensqualität, gesunde Lebensführung, intakte Natur und Klimaschutz.

Bevölkerung für eine angemessene finanzielle Unterstützung der Bauern

"Auch bei den Leistungsabgeltungen und Ausgleichszahlungen steht die Bevölkerung hinter den Bauern", hebt Wlodkowski hervor. Knapp 70% sind überzeugt, dass die Bauern für ihre Leistungen, für die es keinen Markt gibt - beispielsweise für eine gepflegte Landschaft und für Umweltleistungen -, auch eine "angemessene finanzielle Unterstützung und Förderung erhalten sollen". Mit der Höhe der Unterstützungen zeigen sich die Österreicher einverstanden (80,3%). Wlodkowski: "Forderungen mancher Gruppen nach Kürzung der Agrargelder gehen damit ins Leere und werden von der Bevölkerung nicht goutiert. Gleichzeitig erkennt die Bevölkerung (85,5%), dass die Bauern für ihre Erzeugnisse und Leistungen nicht fair und nicht angemessen entlohnt werden."

Brugner: Rot-weiß-rote Einkaufsfibel ist Ratgeber für heimische Produkte

Ein zweiter großer Schwerpunkt bei der Woche der Landwirtschaft ist die Frage, wie heimische Lebensmittel erkennbar sind. Dazu Kammerdirektor Werner Brugner: "Die rot-weiß-rote Einkaufsfibel ist eine Orientierungshilfe für die Bevölkerung im Kennzeichnungsdschungel. Sie zeigt auf, welche Gütezeichen die heimische Herkunft der Lebensmittel garantieren und bei welchen Logos, Zeichen und Schriftzügen man vorsichtig sein sollte, wenn man heimische Produkte kaufen will." Bei den zahlreichen Veranstaltungen in den Bezirken wird die rot-weiß-rote Einkaufsfibel an die Bevölkerung verteilt. Außerdem ist sie in der LK (Hamerlinggasse, Graz) und in den Bezirkskammern erhältlich.

Klarstellung EU-Budget

Hinsichtlich der EU-Ausgleichszahlungen stellt Wlodkowski klar, dass die europäische Landwirtschaft nur 1,6% von allen Ausgaben der 27 Mitgliedstaaten erhält, davon kommen 0,9% aus Brüssel und 0,7% zusätzlich aus den nationalen Töpfen. Für Verteidigung geben die EU-27 jährlich mehr als das Doppelte aus, also knapp 4%. Und für Soziales sogar fast 40%.

EU-Agrarreform: Kofinanzierung 50:50 für Ländliche Entwicklung notwendig

Einen raschen Abschluss der laufenden Verhandlungen zwischen EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat zur bevorstehenden gemeinsamen Agrarreform verlangt Wlodkowski. Ein noch völlig offener Punkt ist das geplante Greening. Hier fordert der Präsident eine Entscheidung im Sinne Österreichs. Bisher hat aber nur der EU-Rat der österreichischen Position zugestimmt, dass Biolandwirte und Teilnehmer am Österreichischen Umweltprogramm ihre Leistungen für das Greening anerkannt bekommen, beziehungsweise, dass auf Ökovorrangflächen Eiweißfuttermittel wie Soja, Erbsen und Bohnen angebaut werden können und diese nicht stillgelegt werden müssen. Laut Wlodkowski müssen auch Kleegras und Wechselwiesen als ökologische Vorrangflächen anerkannt werden. Für die Rinderbauern fordert er die Unterstützung von Qualitätsprogrammen ein. Weiters ein praktikables neues Almerfassungssystem. "Damit die Bauern den bisherigen von der Bevölkerung geschätzten und anerkannten Weg weitergehen können, verlangen wir für die neuen Programme der Ländlichen Entwicklung - mit den Schwerpunkten Bergbauern und Umwelt -, dass die Zusage der Regierungsspitze zur Kofinanzierung nach dem Schema 50:50 beibehalten bleibt", betont Wlodkowski.

