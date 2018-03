EANS-Adhoc: WIENER PRIVATBANK SE / KLAUS UMEK WIRD NEUER KERNAKTIONÄR - WEITERES WACHSTUM UND AUSBAU ZUR MERCHANT BANK

Sonstiges

26.04.2013

WIENER PRIVATBANK SE: KLAUS UMEK WIRD NEUER KERNAKTIONÄR - WEITERES WACHSTUM UND AUSBAU ZUR MERCHANT BANK

Transaktion bzw. sämtliche personelle Änderungen stehen unter Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Prüfung und Freigabe durch die FMA

Klaus Umek übernimmt nach Freigabe der Transaktion durch die FMA rund 35 % der Anteile von Günter Kerbler und Johann Kowar

Verwaltungsrat und Geschäftsführendes Direktorium werden mit Experten gestärkt

Strategische Positionierung bleibt bestehen, Wachstumskurs wird forciert

Wien, 26. April 2013. Der Bankkaufmann und Investor Klaus Umek übernimmt rund 35% der Wiener Privatbank SE von den Kernaktionären Günter Kerbler und Johann Kowar. Entsprechende Aktienkaufverträge wurden am 26. April 2013 unterzeichnet. Die Wirksamkeit der Aktienkaufverträge hängt insbesondere davon ab, dass die FMA die Übertragung der qualifizierten Bankenbeteiligung an Klaus Umek aufsichtsrechtlich freigibt; erst danach können die Aktienkaufverträge durchgeführt werden. Über weitere Zukäufe will Klaus Umek seinen Anteil an der Wiener Privatbank sukzessive aufstocken.

Die strategische Positionierung der Wiener Privatbank als Spezial-Institut für Corporate & Private Banking sowie Sachwerte-Investments soll beibehalten und gestärkt werden. Ziel ist, das börsenotierte Institut nach internationalem Vorbild zu einer führenden Merchant Bank für private und institutionelle Investoren in Österreich auszubauen. Zur optimalen Umsetzung dieser strategischen Wachstumspläne kommt es zu personellen Verstärkungen im Verwaltungsrat und dem Geschäftsführenden Direktorium.

Die Transaktion bzw. sämtliche personelle Änderungen stehen unter dem Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Prüfung und Freigabe durch die FMA. Nach Durchführung der Aktienkaufverträge wird Klaus Umek neuer Kontrollaktionär der Wiener Privatbank SE sein. Die von Klaus Umek zur Durchführung der Transaktion gegründete Pomerol Ltd. wird den Aktionären der Wiener Privatbank SE dann ein Pflichtangebot gemäß § 22 ff Übernahmegesetz legen. Das Pflichtangebot wird nach Abstimmung mit der Übernahmekommission innerhalb der gesetzlichen Fristen veröffentlicht werden. Der Angebotspreis wird voraussichtlich bei rund EUR 7,50 je Aktie liegen.

Günter Kerbler bleibt mit einem Anteil von rund 25 % weiterhin einer der Hauptaktionäre der Bank. Johann Kowar verkauft seine Wiener Privatbank-Anteile (rund 22 %) an Klaus Umek, wird sich als Berater sowie bei Immobilien-Investmentprodukten weiter in der Bank engagieren. Nach Ablauf der kommenden Hauptversammlung am 27. Mai 2013 werden sich Günter Kerbler, Johann Kowar und Christian Schopper aus dem Verwaltungsrat zurückziehen. Auf dieser Hauptversammlung sollen Klaus Umek, Patrick Butler, Walter Platzer und Nai-Tseng Chen neu in den Verwaltungsrat der Wiener Privatbank gewählt werden. Klaus Umek ist Gründer und Partner der Investmentgesellschaft Petrus Advisers und arbeitete davor 12 Jahre bei Goldman Sachs in London, Frankfurt und Moskau, zuletzt als Leiter des Investment Bankings Österreich & CEE. Patrick Butler verfügt über jahrelange Führungs- und Vorstandserfahrung im Bankensektor und war unter anderem für die Bank Austria und die Raiffeisen Bank International tätig. Seit 2012 ist er bei Petrus Advisers als International Adviser aktiv. Walter Platzer ist Managing Partner der Grant Thornton Unitreu und lehrt als einer der führenden Kapitalmarkt- und M&A-Experten Österreichs an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nai-Tseng Chen verantwortet bei Red Bull als Bereichsleiter die Bereiche Corporate Finance, M&A, Teasury, Credit Risk und Versicherungen. Davor war er für die börsenotierte RHI AG und die Bank Austria tätig. Friedrich Kadrnoska wird sein Mandat weiter für die Bank erfüllen.

Michael Sieghart wird das Geschäftsführende Direktorium im Bereich Markt verstärken und sich insbesondere um den weiteren Ausbau der Asset Management-Aktivitäten kümmern. Der Kapitalmarktexperte bringt umfassende Expertise in die Wiener Privatbank ein. So verfügt der studierte Betriebswirt über 13 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank, wo er zuletzt als Managing Director den Bereich DWS Europäische Aktien verantwortete. In den letzten drei Jahren war er für Petrus Advisers tätig, zuletzt als Partner und CFO. Der Vertrag mit Helmut Hardt wurde um weitere fünf Jahre bis August 2018 verlängert. Er wird als Geschäftsführender Direktor unverändert für die Bereiche Immobilien und Operations zuständig sein. Eduard Berger wird als Managing Director weiterhin die Bereiche Private Banking, Brokerage und Vertrieb operativ verantworten.

AUSBAU ZUR FÜHRENDEN MERCHANT BANK

Die Wiener Privatbank wird ihre Strategie als unabhängiger Spezialist für Corporate & Private Banking sowie Sachwerte-Investments auch unter geänderten Eigentumsverhältnissen beibehalten. Nach Abschluss der Transaktion soll durch die personellen Verstärkungen und die Einbringung zusätzlichen Know-hows der eingeschlagene Wachstumskurs weiter forciert werden.

Günter Kerbler: "Mit Klaus Umek, Michael Sieghart und dem gesamten neuen Team können wir die Wiener Privatbank auf eine noch solidere Wachstumsbasis stellen. In Zukunft profitieren wir von der zusätzlichen Asset Management- und Geschäftsbanken-Expertise unserer neuen Organe. Mein Know-how werde ich unverändert im Immobilien-Bereich der Bank einbringen. Gemeinsam werden wir so die Erfolgs- und Ertragschancen noch besser nutzen können."

Klaus Umek: "Die Eigentümer und das Management haben hervorragende Aufbauarbeit geleistet und die Wiener Privatbank richtig positioniert. Gerade in den Bereichen Wertpapierhandel, Asset Management, Immobilien sowie im konservativen Bankgeschäft mit vermögenden privaten und institutionellen Kunden sehen wir große Wachstumschancen. Mit unserem ausgezeichneten Team werden wir mit guten Ideen noch besser werden, um im österreichischen Merchant Banking Markt noch erfolgreicher durchzustarten."

WIENER PRIVATBANK SE

Die Wiener Privatbank ist ein unabhängiges Spezial-Institut für Corporate & Private Banking sowie Sachwerte-Investments mit Sitz in Wien. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Kunden höchste Börse- und Immobilienkompetenz unter einem Dach. Damit deckt die Wiener Privatbank wesentliche Assetklassen einer auf langfristigen Vermögenserhalt ausgerichteten Veranlagungsstrategie mit dem speziellen Know-how langjährig erfahrener Experten ab.

Emittent: Wiener Privatbank SE Parkring 12 A-1010 Wien Telefon: +43-1-534 31-0 FAX: +43-1-534 31-710 Email: office @ wienerprivatbank.com WWW: www.wienerprivatbank.com Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: AT0000741301 Indizes: WBI, Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Metrum Communications

Mag. (FH) Roland Mayrl - r.mayrl @ metrum.at

T +43 1 504 69 87-331, F +43 1 504 69 87-9331

www.metrum.at