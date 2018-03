FP-Nepp: Free W-LAN - JG-Grammel steht neben den Schuhen

FPÖ-Antrag heute im Gemeinderat

Wien (OTS) - "Die heutige Aussendung der JG (Junge Generation der SPÖ) ist wirklich originell", sagt der Wiener FPÖ-Jugendsprecher LAbg. Dominik Nepp. Weil die FPÖ im Gemeinderat einen Antrag auf Free W-LAN im öffentlichen Raum stellen wird, faselt ein Herr Grammel von einem "Drüberfahren und die Bevölkerung von der Mitbestimmung ausschließen". Bizarr und doch unterhaltsam, trotzdem sei dem Herrn Grammel ins Stammbuch geschrieben: 1. Wenn die FPÖ mit 27% über die rot-grüne Mehrheit im Gemeinderat drüberfahren könnte, würden wir im Zirkus auftreten. 2. Die FPÖ fordert Free W-LAN in Wien seit dem Jahr 2007, die JG hat also sieben Jahre für den Gang in den Copy-Shop benötigt. 3. Wenn Anträge im Gemeinderat ein "Drüberfahren" darstellen, hat die JG die repräsentative Demokratie noch nicht ganz behirnt. 4. Der Beschlussantrag der FPÖ entspricht 1:1 der JG-Petition, wir haben sogar ein bisserl nachgegendert. 5. Wir harren gespannt der argumentativen Verrenkungen der SPÖ, um den FPÖ-Antrag abzulehnen. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747