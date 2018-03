Stronach/Konrad: Linz zieht mit Med-Uni an Salzburg vorbei

SALK in nächster Legislaturperiode mit den Werten Frank Stronachs "Wahrheit, Transparenz & Fairness" prüfen

Salzburg (OTS) - Auf eine weitere Folge des Salzburger Finanzskandals wies heute der Gesundheitssprecher des Team Stronach Otto Konrad hin:

"Vor lauter Beschäftigung mit dem Skandal, haben die politisch Verantwortlichen - also in dem Fall David Brenner - vergessen, bei der Medizin-Uni Flagge zu zeigen. Nun droht Linz in dieser für das Land so wichtigen Entscheidung an Salzburg vorbei zu ziehen!"

Vorbereitende Maßnahmen unter SALK-Direktor Burkhard Van da Vorst wurden verabsäumt. Konsequenz aus diesem politischen Versagen ist, dass das Land weiterhin die schon bestehende Privat-Uni mit Millionen an Steuergeldern mitfinanzieren muss. Konrad verlangt daher ein grundsätzliches und klares Bekenntnis der Salzburger Landespolitik für mindestens die nächsten 10 Jahre zur PMU.

Verhandlung über den "Klinischen Mehraufwand" mit dem Bund

Konrad erklärt dazu die Detail: "Nach der geltenden Rechtslage ist der Bund gemäß § 55 KAG verpflichtet, den Trägern der Universitätskliniken jene Mehrkosten zu ersetzen, die sich aus der Inanspruchnahme der Spitalseinrichtungen für Zwecke der Forschung und Lehre ergeben (sog. `Klinischer Mehraufwand`). Im Falle von Privatuniversitäten liegt die Finanzierung in der Verantwortung von privaten Geldgebern, Sponsoren und dem Land Salzburg.

SALK kann sich Einsparen an erfolgreichen Beispielen aus Nö abschauen

Welche Einsparungen OHNE Qualitätsverlust im Gesundheits- und insbesondere im Spitalsbereich möglich sind, zeigt Konrad aus einem Beispiel aus Niederösterreich auf. Dort haben die Landeskliniken unter Federführung von Landesrat Sobotka mit Unterstützung eines privates Beratungsunternehmen bis zu 65 Prozent bei den Beschaffungskosten eingespart. Konrad: " Da ist es bei den Beschaffungsvorgängen um den Wandel vom "was wir WOLLEN" zum "was wir BRAUCHEN" gegangen. Diesen Wandel braucht auch die SALK, die wir nach der Wahl unter Vorgabe der Werte von Frank Stronach "Wahrheit, Transparenz und Fairness" prüfen werden.

Personalentscheidungen in der SALK hinterfragen - Pflegebereich muß auch Stellenwert in Geschäftsführung haben

Das, nämlich das Beachten der Werte von Frank Stronach, gilt auch für die diversesten Personalentscheidungen. In den letzten Jahren hat die Führung der SALK es geschafft, dass das Arbeitsklima unter den Mitarbeitern massiv unter den Halbwahrheiten der politischen Verantwortlichen und der Geschäftsführung gelitten hat. Diskussionen und Anschuldigungen werden gar in offenen Briefen ausgetragen. "Und wie immer in solchen Vorgängen stinkt der Fisch vom Kopf", kritisiert Konrad.

Konrad fordert für die Zeit nach der Wahl auch eine Änderung bei der Zusammensetzung der SALK Geschäftsführung: "Wir sind der Meinung, dass dem Bereich "Pflege" in der Geschäftsführung der entsprechende Stellenwert zukommen muss, so wie ja auch in der täglichen Praxis die Pflege gleich auf mit Diagnose und Therapieverordnung zu sehen ist!"

