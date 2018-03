Schennach: Absolutes Waffenembargo für Syrien nicht aufweichen

Die UN-Friedensmission ist schwierig genug und darf nicht gefährdet werden

Wien (OTS/SK) - "Für den Verbleib der UN-Friedensmission am Golan, zwischen Syrien und Israel, ist ein absolutes Waffenembargo gegenüber den unterschiedlichen Konfliktparteien eine wichtige Voraussetzung", erklärte SPÖ-Bundesrat Stefan Schennach in einer Dringlichkeitsdebatte im Europarat in Straßburg heute Freitag. Schennach erinnerte die Mitgliedsstaaten, dass die Durchführung der Friedensmission in den letzten Monaten schwierig genug gewesen sei und Österreich seit 30 Jahren Hauptkontingentsteller ist. "Diese Mission ist unverzichtbar, will man nicht einen gefährlichen Flächenbrand in der Region riskieren", sagte Schennach, der an die Parlamentarier von Großbritannien und Frankreich eindringlich appellierte, bei ihren Regierungen für die Aufrechterhaltung des Waffenembargos einzutreten. ****

"Es sind ganz unterschiedliche Konfliktparteien mit ebenso unterschiedlichen Zielen in Syrien unterwegs. Wenn noch mehr Waffen ins Land kommen, wird dies für die UN-Truppen zu riskant, die ohnedies bereits unter Feuer genommen wurden. 21 Soldaten des philippinischen Kontingents wurden vorübergehend entführt", betonte Schennach. Schennach bekannt sich nachdrücklich zur Aufrechterhaltung dieser Mission und sprach von einem humanitären Drama. Täglich flüchten 8.000 Menschen. Das Lager in der Türkei wuchs innerhalb eines Jahres von 3.000 Flüchtlingen auf 160.000 und hat mittlerweile die Größe einer Stadt. Aber auch Jordanien mit über 200.000 Flüchtlingen, der instabile Libanon mit einer ähnlichen Anzahl an Flüchtlingen und die vielen Binnenflüchtlinge innerhalb des Libanons in das kurdisch kontrollierte Gebiet erfordern eine Vervielfachung internationaler Hilfsanstrengungen.

Schennach appellierte im Europarat, dass nach dem Abzug der kroatischen Truppen ein oder zwei Mitgliedsstaaten des Europarats hier einspringen sollen. "Es gilt in Syrien als auch im Libanon international sicherzustellen, dass Israel aus den dramatischen Entwicklungen rausgehalten und nicht durch Provokationen involviert wird, das wäre dann der Flächenbrand, den sich einige Akteure wünschen", erklärte der SPÖ-Bundesrat im Europarat. (Schluss) up/rm/mp

