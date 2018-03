37. Wiener Gemeinderat (2)

Fragestunde

Wien (OTS) - In der fünften Anfrage von GR Dr. Wolfgang Ulm (ÖVP) an Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig (SPÖ) wollte die ÖVP wissen, warum Wien die Einführung eines Gehaltschecks in Gemeindebauten, wie es in der Stadt Salzburg der Fall sei ablehne. Ludwig antwortete, grundsätzlich könne man beide Städte miteinander schon deshalb nicht vergleichen, weil in der Stadt Salzburg ein höherer Mietrichtsatz gelte und die Stadt Salzburg über einen sehr geringen kommunalen Wohnungsbestand von etwa 2000 Wohnungseinheiten verfüge, was nicht einmal einem Prozent des Wiener Bestandes entspreche. Eine Überprüfung der Einkommen von insgesamt etwa 1 Million davon betroffenen BewohnerInnen halte er auf Grund des sehr hohen administrativen Aufwandes für nicht umsetzbar. Ludwig wies ferner darauf hin, dass im Vergleich zu Salzburg bei der Wiener Wohnbeihilfe alle zwei Jahre die betreffenden Einkommen überprüft würden. Zum Abschluss sagte Ludwig, für die Erlangung einer Gemeindewohnung, wie auch bei einer geförderten Wohnung würden Einkommensgrenzen gelten. Zudem sei die soziale Durchmischung eine Grundlage der hohen Lebensqualität in Wien. So könne in Wien niemand anhand seiner Wohnadresse einer gesellschaftlichen oder sozialen Gruppe zugeordnet werden.

Aktuelle Stunde zum Thema "Wien - internationaler Vorreiter in der Umwelttechnologie"

GRin Ingrid Schubert (SPÖ) betonte, Wien sei eine Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität, Stets würden Umwelttechnologien evaluiert und nachgebessert werden. Damit habe Wien auch die Vorreiter-Rolle der Umwelttechnologien im internationalen Bereich eingenommen. Als Beispiel nannte sie besonders die Abfallwirtschaft, und da vor allem die Verwertung und Sammlung von Abfall sowie die Verbrennungsanlagen. Beispielsweise würden 250.000 Tonnen Müll durch den Einsatz von verschiedenen Technologien in Energie umgewandelt. Speziell hob sie auch die Müllverbrennungsanlage Spittelau hervor. Die dort befindliche Abfallbehandlungsanlage werde bis 2015 auf den letzten Stand gebracht. Internationale Maßstäbe setze Wien auch in der Abwasserentsorgung, jüngstes Beispiel sei der Bau des Aspanger Sammelkanals, der 4.700 Liter Abwasser pro Sekunde zu befördern im Stande sei.

GR Dipl.-Ing. Roman Stiftner (ÖVP) erklärte, man könne bei diesem Thema weder vom politischen Erfolg reden noch gebe es etwas zum "abfeiern", denn ohne die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen könnten die Umwelttechnologien nicht auf diesem Stand gehalten werden. Er verwies auf einige negative Beispiele der Umwelttechnologie: die vom Kontrollamt beanstandete Unwirtschaftlichkeit des Windparkprojektes und den in seinen Augen missglückten Einsatz einer Flüssiggas Busflotte im Jahr 2005, welche derzeit durch eine mit Diesel angetriebenen Busflotte ersetzt werde. Auch der angekündigte Einsatz von Hybridbussen lasse auf sich warten.

Die Anwendung von Umwelttechnologien sei immer ein Weltthema, meinte GR Mag. Christoph Chorherr (GRÜNE). Immer mehr Menschen würden in Städten leben, was heiße, dass Städte die Zukunft der Welt mitbestimmten. Hier entstünden Labors, die sich mit der Nachhaltigkeit der Stadt der Zukunft auseinanderzusetzen hätten. In keiner Stadt gebe es so viele Passivhäuser wie in Wien, ergänzte Chorherr.

GRin Angela Schütz (FPÖ) bezeichnete das Thema der aktuellen Stunde als Wunsch und Traum statt Realitätsdenken. Sie behauptete 80 Prozent der Wiener Technologien würden ans Ausland verkauft und kämen nicht der Stadt Wien zugute. Als negatives Beispiel misslungener Umwelttechnologien nannte sie die Einstellung der Probebohrungen auf dem Gelände der Seestadt Aspern, wo man ein Geothermie-Projekt umsetzen wollte. Die mit 45 Millionen veranschlagte Anlage hätte 40.000 Haushalte mit Energie versorgen sollen. Bohrungen hätten allerdings darauf hingewiesen, dass das Geothermie-Potential im Bezug auf die Realisierung des Projektes nicht ausreichend gewesen sei. Die FPÖ wünsche sich die Schließung von Müllverbrennungsanlagen und wolle lieber auf Recycling mit einem Grad von 80 Prozent setzen. (forts.) hl/lit

