VP-Leeb: Bildungspolitik als Schönwetterpolitik

Wien (OTS) - In der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderates kritisierte ÖVP Wien Bildungssprecherin Isabella Leeb die Schönwetterpolitik von Stadtrat Christian Oxonitsch. Zahlreichen Ankündigungen - zuletzt im Rahmen einer Pressekonferenz am 9. April -folgte, so Leeb, selten Greifbares für Wiens Schüler/innen. Diese sitzen auch im Jahr 2013 noch zu Tausenden in Containern - von Seiten der SPÖ auch als Pavillons bezeichnet (laut Kontrollamt 222 Containerklassen an 42 Standorten). Mehr als die Hälfte der Containerklassen steht dabei seit mehr als 20 Jahren und entsprechen laut Kontrollamt nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Das heißt für Wiens Schüler/innen, dass es im Sommer in diesen Klassen heiß ist, im Winter kalt - nicht auszudenken wenn es brennt.

Auch die Frage der Finanzierung der künftigen Bildungseinrichtungen ist bislang noch offen - für etwaige Vorarbeiten hat man sich aber sicherheitshalber bereits vor knapp einem Jahr rund 11 Millionen Euro genehmigt. Wie genau die 700 Millionen der geplanten Ausgaben für Bildungseinrichtungen aufgebracht werden sollen ist völlig offen. Die Stadt Wien, so Leeb, habe sich über Jahrzehnte als schlechter Hausherr erwiesen und viele Schulgebäude in Wien verkommen lassen.

"Dabei ist auch ein adäquates Lernumfeld wichtige Basis für Lernerfolg - denn Bildung und Arbeitslosigkeit sind kommunizierende Gefäße. Die hohen Arbeitslosenzahlen in Wien von mehr als 10 Prozent sind allseits bekannt. Den höchsten Anteil dabei haben jene Personen die höchstens einen Pflichtschulabschluss bzw. nicht einmal einen solchen haben. Die Mehrheit davon durfte die Segnungen des Bildungsstandortes Wien über sich ergehen lassen", so Leeb.

