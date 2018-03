Flughafen - SP-Strobl: Unnötige Panikmache schädigt Standort

Wien (OTS/SPW-K) - "Wir brauchen keine künstliche Panikmache und eine Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit dem Flughafen. Die Gemeinderatsbeschlüsse bestehen - unabhängig vom Datum ihrer Entstehung - und halten, alles andere wäre zutiefst unseriös und würde den Standort-Flughafen schädigen", stellt der Wiener SPÖ-Wirtschaftssprecher, Fritz Strobl, in einer Kurzreplik in Richtung FP-Kappel klar.

"Die Übertragung der Anteile von der Stadt Wien an die Wien Holding erfolgte im Rahmen einer zeitgemäßen Strukturierung des Finanzmanagements der Stadt Wien auf Basis des entsprechenden Gemeinderatsbeschlusses. Genauso ist es auch in Niederösterreich der Fall: Das Land NÖ hält dieses Aktienpaket (20 Prozent) ebenfalls über die landeseigene NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH. Dass die Wien Holding nun das Aktienpaket hält, ist nur ein logischer Schritt, denn die Wien Holding ist mit ihren Unternehmen im Geschäftsfeld Logistik & Mobilität eines der großen Logistikunternehmen in Wien. Die Wien Holding, ist zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Wien und damit ein vom Kontrollamt geprüftes Unternehmen", wiederholt Strobl gerne seine Worte von vergangener Woche.

