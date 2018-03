Csörgits: Pflegekarenz wichtige Entlastung für Familien

Ab 2014 können Angehörige bis zu drei Monate bezahlte Pflegekarenz nehmen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sozialsprecherin Renate Csörgits begrüßt die Einigung auf das neue Modell für Pflegekarenz und Pflegeteilzeit. "Es ist wichtig, dass wir Angehörige in so einer strapaziösen Zeit unterstützen. Sie können nun bis eine drei Monate berufliche Auszeit nehmen, um für pflegebedürftige Angehörige da zu sein. Mit diesem neuen Modell wird sichergestellt, dass sie in dieser schwierigen Phase die notwendige finanzielle Unterstützung bekommen und sich keine Sorge um den Arbeitsplatz machen müssen." ****

Das Modell sieht vor, dass nahe Angehörige (Eltern, Großeltern, Kinder, Enkelkinder, Partner und Partnerinnen, auch für verpartnerte homosexuelle Paare) bis zu drei Monate in Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit gehen können. Das Karenzgeld orientiert sich am Einkommen und beträgt bis zu 1400 Euro. Auch die Krankenversicherung besteht weiter. "Hier wurden Sicherheiten im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschaffen, damit sie sich voll und ganz auf ihre Familien konzentrieren können", sagt Csörgits. Die Pflegeteilzeit kann zu denselben Bedingungen in Anspruch genommen werden, die Wochenarbeitszeit kann bis auf 10 Stunden heruntergeschraubt werden. "Es ist wichtig, dass wir hier verschiedene Möglichkeiten anbieten, da jede Situation anders ist und sich die Familien individuell entscheiden können sollen", ist die Sozialsprecherin zufrieden.

Auch für die Familienhospizkarenz gibt es zukünftig finanzielle Unterstützung. "Niemand sucht sich so eine Situation aus, und alle hoffen, dass sie sich vermeiden lässt. Aber wenn es notwendig wird, nahe Angehörige zu pflegen, dann müssen die Bedingungen geschaffen werden, und das ist mit dem neuen Modell passiert", fasst Csörgits zusammen. Bei der Familienhospizkarenz können Angehörige eine Auszeit von bis zu sechs Monaten nehmen.

"Vor allem Frauen werden hier unterstützt. Unbezahlte Reproduktionsarbeit, wozu auch die Pflege von Angehörigen gehört, wird noch immer zum größten Teil von Frauen erledigt. Nun müssen sie sich nicht zwischen ihrer Familie und dem Arbeitsplatz entscheiden. Auch Männer können sich nun leichter um pflegebedürftige Angehörige kümmern", fasst Csörgits weitere positive Auswirkungen zusammen. (Schluss) sn/che

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493