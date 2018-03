Interkulturelle Ergotherapie in "Heimat, fremde Heimat"

Am 28. April um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Lakis Iordanopoulos präsentiert in "Heimat, fremde Heimat" am Sonntag, dem 28. April 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Philippinische Community

Nach Angaben der philippinischen Botschaft in Wien leben rund 30.000 aus den Philippinen stammende Menschen in Österreich. Davon sind etwa 20.000 als Krankenpflegerinnen und -pfleger tätig, wobei viele von ihnen bereits die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Seit Mitte der 1970er bis in die 80er Jahre wurden gezielt philippinische Krankenpflegerinnen nach Österreich geholt, um den Mangel an Pflegepersonal auszugleichen. Ihre Kinder sind meist hierzulande zur Welt gekommen. Einige treten in die Fußstapfen ihrer Eltern, andere schlagen ganz neue Wege ein. Nadine Rosnitschek hat Vertreter der ersten und zweiten Generation der philippinischen Community in ihrem Alltag in Wien begleitet.

"Deine Schönheit ist nichts wert" - Ein Filmstar wird geboren?

Abdulkadir Tuncer lebt in Wien-Simmering mit seiner Mutter und seinen drei Geschwistern auf 39 Quadratmetern. Eine ganz andere Welt hat er durch seine Hauptrolle in einem Asyldrama kennengelernt:

Filmfestivals, Auszeichnungen, Applaus und Preise. Der 14-Jährige gilt als neue Nachwuchshoffnung. Demnächst wird er in einer "Tatort"-Folge mitspielen. Der berührende Film "Deine Schönheit ist nichts wert" erzählt die Liebesgeschichte zweier jugendlicher Migranten, deren Traum vom neuen Leben in Österreich von Abschiebung und familiären Problemen bedroht ist. Regisseur Hüseyin Tabak, ein Schüler von Michael Haneke, hat selbst erst während der Dreharbeiten erfahren, dass sein Hauptdarsteller vor wenigen Jahren mehrmals kurz vor der Abschiebung aus Österreich gestanden ist. Seine guten Schulnoten haben ihn und seine Familie damals gerettet. Realität und Fiktion treffen in dem Film aufeinander, berichtet Markus Stachl.

Interkulturelle Ergotherapie

Die Ergotherapie ist eine verhältnismäßig junge Disziplin unter den medizinisch-technischen Berufen in Österreich. Ihr Bekanntheitsgrad ist nicht nur in der Mehrheitsbevölkerung, sondern auch unter den Migranten sehr gering. Doch zu den Klienten der Ergotherapeuten zählen aufgrund der multikulturellen Bevölkerungsstruktur auch immer häufiger Menschen, die zugewandert sind oder bei denen spezifische kulturelle, ethnische oder religiöse Besonderheiten berücksichtigen werden müssen. Der Bundesverband der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten Österreichs legt daher hohen Wert auf den Aspekt der Interkulturalität in der therapeutischen Arbeit. Tatjana Koren hat mit einigen gesprochen und nachgefragt, wo denn genau die Herausforderungen liegen.

