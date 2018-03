Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer in der Zeit von 29. April bis 5. Mai 2013

Wien (OTS) - Montag, 29. April:

11.30 Uhr: Angelobung des Landeshauptmannes von Niederösterreich, Dipl.Ing. Dr. Erwin Pröll (Präsidentschaftskanzlei)

16.00 Uhr: Teilnahme an der Promotion sub auspiciis praesidentis an der Technischen Universität Graz/Rede (Graz)

18.30 Uhr: Teilnahme am Festakt "750 Jahre Stadt Bruck an der Mur"/Rede (Kulturhaus Bruck an der Mur)

Dienstag, 30. April:

Offizieller Arbeitsbesuch des Präsidenten der Palestine National Authority, Mahmud Abbas in Österreich

11.00 Uhr: Begrüßung mit militärischen Ehren (Innerer Burghof)

anschl.: Fototermin der beiden Präsidenten (Präsidentschaftskanzlei)

anschl.: Arbeitsgespräch (Präsidentschaftskanzlei)

12.30 Uhr: Pressegespräch (Präsidentschaftskanzlei)

13.00 Uhr: Mittagessen zu Ehren von Präsident Mahmud Abbas (Präsidentschaftskanzlei)

Donnerstag, 2. Mai:

18.00 Uhr: Teilnahme am Festakt anlässlich des 140. Geburtstages des Bürgermeisters und Bundespräsidenten Theodor Körner sowie des 60jährigen Bestehens des Theodor Körner Fonds (Rathaus/Wien)

Sonntag, 5. Mai:

Teilnahme des Bundespräsidenten und von Frau Margit Fischer an der Eröffnung der neuen Gedenkstätte im ehemaligen KZ Mauthausen

12.30 Uhr: Begrüßung des Präsidenten von Ungarn Dr. Janos Ader und von Frau Anita Herczegh sowie des Präsidenten der Republik Polen Bronislaw Komorowski und von Frau Anna Komorowska durch Bundespräsident Dr. Heinz Fischer und Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer (Redoutensäle/Linz)

anschließend: gemeinsames Gruppenfoto der drei Staatsoberhäupterpaare (Redoutensäle/Linz)

15.00 Uhr: Teilnahme an der Eröffnung der neuen Gedenkstätte gemeinsam mit dem Präsidenten von Ungarn und dem Präsidenten der Republik Polen/Reden (KZ Mauthausen)

anschl.: Kranzniederlegung durch den Bundespräsidenten gemeinsam mit den ausländischen Staatsoberhäuptern (Sarkophag/Appellplatz/KZ Mauthausen)

