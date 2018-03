Brennpunkt Schule - Montag, 29. April 2013, 21.20 Uhr bei ATV

Neue 4-teilige Reportage-Reihe

Wien (OTS) - ATV widmet sich in der 4-teiligen Reportage-Reihe "Brennpunkt Schule" dem österreichischen Schulsystem und seinen nicht zu übersehenden Problemen. Das aktuelle System gehört zu den teuersten der Welt, jedoch bei Pisa-Test und Co. landen die österreichischen Schüler nur im hinteren Ergebnisfeld. Bei ATV kommen Lehrer, Schüler und Experten zu Wort, erklären woran es hakt und zeigen Verbesserungspotential auf. "Brennpunkt Schule" zeigt aber auch verschiedenste Schultypen, ihre Lehr-Methoden, Erfolge und Schwierigkeiten.

Das derzeitige System basiert immer noch auf den von Maria Theresia 1774 eingeführten Standards und ist für Lehrer, Schüler und auch Eltern vielfach nicht mehr tragbar. Frontalunterricht in 50 Minuten-Häppchen, umfangreiche und nicht unbedingt zeitgemäße Stoffgebiete quälen die Involvierten. Die Schüler werden oft nur halbtags betreut, Aufgaben müssen zu Hause mit den Eltern gemacht werden. Berufstätige müssen zusätzlich zur Arbeit noch die Schulaufgaben ihrer Kinder meistern, Eltern die ihrem Nachwuchs beim Lernstoff nicht helfen können, haben teuren Nachhilfeunterricht zu finanzieren. Eine Spirale beginnt sich zu drehen, die zum Ergebnis hat, dass fast nur noch Kinder aus Akademikerhaushalten auch Akademikerlaufbahnen einschlagen. Eine 2-Klassen-Gesellschaft der Bildung entsteht!

Problemen wie diesem geht ATV in "Brennpunkt Schule" auf den Grund, wobei beispielhaft folgende Schulen in in der Schulreportage-Reihe vorkommen: Hauptschule Hirtenberg, Volksschule im Park, Alternative Schule "Walz", das Gymnasium Theresianum, das Polytechnikum Baden sowie das Musikgymnasium Perchtoldsdorf. Außerdem wird in der 4-teiligen Reportage gezeigt, wie ein ADHS-Schüler den Schulalltag erlebt und wie Lehrer ein Gewaltpräventionsprogramm durchlaufen. Das Thema Mobbing unter Schülern wird aufgegriffen und Lehrer mit Burn Out-Syndrom kommen zu Wort. Weiters werden soziale Projekte wie die "Lerncafés" der Caritas gezeigt, wo Schüler gratis Nachhilfeunterricht in Anspruch nehmen können. Dazu geben neben Schülern, Schülervertretern, Eltern und Lehrern auch Bildungsexperten wie Andreas Salcher, Niki Glattauer oder Stephan Berchtold ihre Meinungen zum Thema ab. Außerdem berichtet Schüleranwältin Ute Brühl aus ihrem Erfahrungsschatz durch ihre Tätigkeit.

