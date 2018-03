Die Parlamentswoche vom 29.4. - 3.5.2013

Jugendparlament, Besuch aus Palästina und Pressefreiheit

Wien (PK) - Die TeilnehmerInnen des Jugendparlaments kommen diesmal aus Vorarlberg, dem Vorsitzland des Bundesrats. Nicht nur der Tag der Pressefreiheit ist Anlass für Veranstaltungen und Mahmoud Abbas trifft mit Nationalratspräsidentin Prammer zusammen.

Montag, 29. April

11.30 Uhr: 20 Jahre Welterbe in Österreich und 40 Jahre UNESCO-Welterbekonvention sind die Anlässe für den Festakt "Erhalten und Gestalten", zu dem Nationalratspräsidentin Barbara Prammer gemeinsam mit der Österreichischen UNESCO-Kommission und dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur einlädt. Den Festvortrag "Das Welterbe als neue Form des kulturellen Gedächtnisses" hält Universitätsprofessorin Aleida Assmann aus Konstanz. Moderieren wird die ehemalige Botschafterin und Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission Eva Nowotny.

12.00 Uhr: Im Vorfeld des Tages der Pressefreiheit am 3. Mai steht der Verein "Zeitung in der Schule (ZiS)" im Mittelpunkt einer Veranstaltung im Pressezentrum des Parlaments. Eröffnen wird Parlamentsdirektor Harald Dossi, das Impulsreferat hält

Alexander Warzilek, Geschäftsführer des Österreichischen Presserats. Anschließend stellen sich namhafte Journalistinnen der Diskussion mit SchülerInnen.

17.00 Uhr: Die Concordia Preise 2012 werden verliehen. Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, Astrid Zimmermann, wird durch den Abend führen. Vorsitzender Heribert Krejci vergibt im Namen der Jury die Preise. Ausgezeichnet wird die Redaktion der Kleinen Zeitung Kärnten in der Kategorie Pressefreiheit und Barbara Gansfuß von Ö1 in der Kategorie Menschenrechte. Den Ehrenpreis 2012 erhält Engelbert Washietl, freier Journalist und ehemaliger Chefredakteur der Salzburger Nachrichten.

Dienstag, 30. April

15.00 Uhr: Mahmoud Abbas, Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, trifft auf seinem zweitägigen Arbeitsbesuch in Wien auch mit Nationalratspräsidentin Prammer zusammen.

Donnerstag, 2. Mai

16.00 Uhr: Im Palais Epstein werden auf Einladung von Nationalratspräsidentin Prammer die Lebenserinnerungen "Hier, dort und andere Welten. Flucht und Suche nach Heimat" von Moshe Hans Jahoda präsentiert. Jahoda, 1926 als Sohn einer jüdischen Familie in Wien geboren, flüchtet im Alter von 13 Jahren mithilfe der Jugend-Alija vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten nach Palästina. Er wächst im Kibbuz auf, kämpft in der Hagana für die Unabhängigkeit Israels und wird Major in der israelischen Armee. Sein Buch gilt als wichtiges Dokument österreichischer Zeitgeschichte. Neben dem Autor sprechen Kurt Scholz, Vorsitzender des Zukunftsfonds, und Heribert Steinbauer, ehemaliger Abgeordneter zum Nationalrat und Verleger.

17.15 Uhr: Zum Auftakt des Jugendparlaments werden die Vorarlberger SchülerInnen von Bundesratspräsident und Landsmann Edgar Mayer begrüßt und auf ihren Tag im Politikgeschäft vorbereitet.

Freitag, 3. Mai

8.15 Uhr: Im Jugendparlament können diesmal rund 90 Schülerinnen und Schüler aus Vorarlberg für einen Tag die Rolle von Abgeordneten zum Nationalrat übernehmen und am Originalschauplatz der Legislative selbst erleben, wie politische Entscheidungen zu Stande kommen. In vier fiktive Klubs aufgeteilt werden sie Positionen zum Gesetzesvorschlag "Schule und Beurteilung" erarbeiten und danach in Ausschüssen und im Plenum diskutieren. Den Jugendlichen stehen den ganzen Tag Abgeordnete der Parlamentsparteien sowie MitarbeiterInnen der Parlamentsdirektion mit Rat und Tat zur Seite.

11.00 Uhr: Der chinesische Kinderchor der Shanghai Song Qingling Foundation tritt in der Säulenhalle des Parlaments auf. (Schluss) hlf

