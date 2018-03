Hundstorfer/Mitterlehner: Pflegekarenz und Pflegeteilzeit bringt bessere Vereinbarkeit von Beruf und pflegenden Angehörigen

Auch bei Familienhospizkarenz wird nun Geldleistung wie bei Pflegekarenz erbracht

Wien (OTS/BMASK/BMWFJ) - "Mit der neuen Pflegekarenz und der Pflegeteilzeit setzen wir einen wichtigen weiteren Schritt zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und pflegenden Angehörigen", unterstreichen Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Wirtschafts- und Familienminister Reinhold Mitterlehner am Freitag. "Pflegefälle in der Familie bringen für alle Angehörigen hohe Belastungen mit sich. Mit der Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit soll eine deutliche Entlastung in einer sehr schwierigen Zeit erreicht werden, ohne dass die Betroffenen fürchten müssen, ihren Job zu verlieren". Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit kann ab der Pflegegeldstufe 3 des Angehörigen oder ab Stufe 1 bei minderjährigen Kindern oder bei Demenz in Anspruch genommen werden. Es ist das Einverständnis mit dem Betrieb notwendig. Die Dauer der Pflegekarenz kann von einem bis maximal drei Monaten betragen. ****

Ein Angehörigen kann also bis zu drei Monaten in Karenz oder Teilzeit gehen, ein zweiter Angehöriger kann an diese Pflegekarenz bzw. -teilzeit ebenfalls mit bis zu drei Monaten Karenz anschließen. Bei Verschlechterung des Zustands des zu pflegenden Angehörigen (Erhöhung der Pflegegeldstufe) ist es erneut möglich, eine Pflegekarenz oder -teilzeit zu beantragen, erläuterten die beiden Minister. Während der Karenz wird ein einkommensbezogenes Pflegekarenzgeld ausbezahlt. Es entspricht in der Höhe dem Arbeitslosengeld, das der karenzierten Person zustehen würde. Bei Pflegeteilzeit wird die Geldleistung anteilig des reduzierten Einkommens errechnet. Familienzuschläge werden wie beim Arbeitslosengeld ebenfalls ausbezahlt. Wenn man Pflegeteilzeit in Anspruch nimmt, darf die Arbeitszeit nicht unter zehn Wochenstunden reduziert werden.

"Diese mit der Pflegekarenz neu geschaffene Geldleistung kann nun auch bei Familienhospizkarenz bezogen werden, bei der es bisher nur in Härtefällen eine Geldleistung des Familienministeriums gab. Dies erhalten haben bisher rund 350 der 600 Fälle pro Jahr. Nun erhalten alle, die sterbende Angehörige oder schwerstkranke Kinder pflegen die analoge Leistung der Pflegekarenz. Die Härtefallregelung, dievor allem kinderreiche Familien zusätzlich unterstützt,bleibt aufrecht,", erläuterte Mitterlehner.

"Während der Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit wird ein der jeweiligen Leistungshöhe entsprechender Pensionsversicherungsbeitrag einbezahlt. Selbstverständlich bleibt man währenddessen auch krankenversichert", unterstrich Hundstorfer. Auch der Erwerb des Abfertigungsanspruchs bleibt aufrecht. Die Rahmenfrist für die Anwartschaft auf Arbeitslosengeld bleibt bestehen, damit es zu keinen Nachteilen beim Arbeitslosengeld kommt, versicherte der Sozialminister.

Der Antrag und die Vollziehung der Pflegekarenz bzw. die Pflegeteilzeit und ab dem nächsten Jahr auch der Familienhospizkarenz erfolgt über das Bundessozialamt. Pflegende Angehörige haben daher für alle Leistungen künftig nur einen Ansprechpartner. Die Gesetzesmaterie geht heute noch in Begutachtung, in Kraft treten soll die Pflegekarenz bzw. die Pflegeteilzeit mit 1.1.2014. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK)

Mag. Norbert Schnurrer, Pressesprecher des Sozialministers

Tel.: (01) 71100-2246

www.bmask.gv.at



Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at



www.facebook.com/bmask.gv.at