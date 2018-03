ÖH: Forum Hochschule zum Meilenstein der Hochschulpolitik ausgebaut

Der alternative Hochschulplan wurde um fünf neue Arbeitsgruppen erweitert und gibt umfassende Lösungen und Visionen für die Hochschullandschaft

Wien (OTS) - Gestern wurde die 2. erweiterte Auflage von Forum Hochschule präsentiert. Der alternative Hochschulplan der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) wurde im Herbst 2011 begonnen, die Ergebnisse der ersten fünf Arbeitsgruppen im März 2012 präsentiert. Die Themen waren Hochschulorganisation, Wissenschaft und Forschung, Qualität der Lehre, Soziale Absicherung und Hochschulfinanzierung. Angespornt durch die regen Debatten rund um Forum Hochschule wurden fünf neue Arbeitsgruppen konstitutiert:

Ausländische Studierende, Internationalisierung & Mobilität, Kunsthochschulen, Barrierefreie Hochschule sowie Durchlässigkeit im tertiären Sektor.

"Der erste Teil von Forum Hochschule war auf der einen Seite ein großer Erfolg. Denn er wurde breit diskutiert, und hat beispielsweise maßgeblich zur Einsetzung von Arbeitsgruppen in der Hochschulkonferenz beigetragen. Andererseits ist die Ignoranz der Politik schwer zu durchbrechen. Auf den Hochschulplan des Wissenschaftsministeriums warten wir seit 3 MinisterInnen, eine ausführliche Stellungnahme zu Forum Hochschule hat es bisher auch nicht gegeben" so Angelika Gruber vom Vorsitzteam der ÖH.

Das Fazit nach fast zwei Jahren Arbeit an Forum Hochschule ist vielfältig: "Der Prozess an sich hat gezeigt, dass man nur durch die Einbindung von Studierenden, Lehrenden und externen ExpertInnen die gesamte Expertise des Hochschulsektors erfassen kann. Die rege Beteiligung hat uns gezeigt, dass das Interesse an einer Weiterentwicklung des Hochschulsektors enorm ist und die Politik hier enormen Handlungsbedarf hat", so Janine Wulz vom Vorsitzteam der ÖH. Mangelnde finanzielle Mittel dürfen hier keine Ausrede sein: "Auch wenn die Ausfinanzierung der Hochschulen überfällig ist: Viele der zahlreichen Forderungen und Vorschläge in Forum Hochschule sind budgetneutral umsetzbar."

Aufbauend auf den Grundlagen des ersten Teils wurden seit Sommer 2012 neue zentrale Forderungen und Lösungsvorschläge erstellt.

"Um eine barrierefreie Hochschule zu schaffen, legen die vier Leitprinzipien Information, Professionalisierung, Standardisierung und Partizipation einen wesentlichen Grundstein zur vollen Teilhabe betroffener Studierender. Eine nachhaltige Beseitigung der Barrieren soll durch eine hochschulinterne sowie eine bundesweite Servicestelle und jeweils dazugehörige Kontrollgremien stattfinden. Neben einem extensiven Maßnahmenkatalog fordern wir auch die stärkere Fokussierung der ÖH Bundesvertretung selbst auf Barrierefreiheit" so Martin Schott vom Vorsitzteam der ÖH.

"Studierende ohne österreichische StaatsbürgerInnenschaft haben es ohnehin schwer an Hochschulen in Österreich - noch schwieriger ist allerdings überhaupt an einer Hochschule zugelassen zu werden. Eine zentrale Forderung ist deshalb die Reduktion der Bürokratie rund um Aufenthaltstitel und Arbeitsbewilligung, sowie eine bessere finanzielle Absicherung ausländischer Studierender. Langfristiges Ziel muss es sein, dass ausländische Studierende den inländischen gleichgestellt werden und somit allen, unabhängig von ihrer Herkunft, der Zugang zu Hochschulbildung ermöglicht wird", betont Christoph Huber, Generalsekretär der ÖH.

Die Möglichkeit, Erasmus oder ähnliche Aufenthalte zu machen, stehen allen Studierenden offen und werden auch gefördert. "Das Fördersystem ist aber noch ausbaufähig. Speziell für Studierende mit Kindern oder berufstätige Studierende fordern wir spezielle Fördermaßnahmen, sowie höhere Zuschüsse für Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen. Auch Incomings sollten durch mehr Lehrveranstaltungen auf Englisch sowie stärkere internationale Aspekte in den Curricula bessere Rahmenbedingungen vorfinden", fasst Angelika Gruber die Forderungen der Arbeitsgruppe Internationalisierung und Mobilität zusammen.

Ein Thema, dass nun auch in der Hochschulkonferenz behandelt wird, ist die Durchlässigkeit im tertiären Sektor. "Die Entscheidungsgrundlagen, die im Moment oft intransparent bei monokratischen Organen liegen, müssen transparent gemacht werden. Dazu gehört vor allem, mehr Gruppen in die Entscheidungen einzubeziehen und "learning outcomes" durchgehend zu formulieren und als Grundlage für Entscheidungen der Gleichwertigkeit zu benutzen. Auch eine Mindestanzahl an freien Wahlfächern in jedem Studium würde die Durchlässigkeit stark erhöhen. Langfristig bleibt die Forderung nach einem einheitlichen Hochschulsektor bestehen", so Martin Schott vom Vorsitzteam der ÖH.

Das derzeitige System der Kunsthochschulen wird kritisch betrachtet. "Kunsthochschulen sind zu selbstreferenziellen, sich selbst reproduzierenden Systemen geworden. An der Hochschule selbst müssen den sozialen Spannungen und Diskriminierungen, die durch die engen, persönlichen Strukturen entstehen, durch transparente und strukturelle Unterstützung sowie Sensibilisierung entgegengewirkt werden. In der Verantwortung der Hochschulen, aber auch der vorangehenden Bildungsinstitutionen und der politischen AkteurInnen, ist auch der Abbau der sehr hohen sozialen Selektivität zu sehen. Diese entstehen durch die oft an der Grenze zur totalen Willkür liegenden Aufnahmeverfahren. Außerdem ist das Bestehen dieser Verfahren stärker als bei anderen Aufnahmeprüfungen an das bestehende soziale und kulturelle Kapital geknüpft", fasst Janine Wulz zusammen.

