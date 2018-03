FP-Gudenus: Angeblich existierender "Häupl-Sozialtopf" höchst dubios!

Die Bürger haben ein Recht darauf, zu erfahren, wer wie viel einzahlt und was mit dem Geld passiert

Wien (OTS/fpd) - In der Diskussion über leistbares Wohnen hat Michael Häupl plötzlich einen "Sozialtopf" aus dem Hut gezaubert, in den angeblich rote Funktionäre einzahlen, die trotz ihrer Mega-Gehälter in Luxus-Wohnungen in Gemeindebauten residieren. "Spätestens seit der Bürgermeister in seiner Privatstiftung AVZ 1,6 Milliarden Euro Volksvermögen verspekulieren hat lassen bin ich gegenüber SPÖ-Fonds, SPÖ-Stiftungen und SPÖ-Töpfen sehr skeptisch", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. So dieser "Sozialtopf" tatsächlich existiere, sollte es doch auch genaue Aufzeichnungen geben, wer wie viel einzahlt. Möglicherweise gebe es sogar konkrete Kriterien, wie viel unter welchen Bedingungen einzuzahlen ist. "Und besonders wichtig: Die Bürger und uns interessiert natürlich, wer von diesem Geld profitiert", so Gudenus. Für ihn steht fest: "Solange Häupl nicht alle Details offenlegt, ist das für mich einfach nur ein übler Trick, um die Wienerinnen und Wiener einmal mehr für blöd zu verkaufen." (Schluss)

