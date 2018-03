WKÖ-Vize RfW-BO Amann: Österreich braucht Ausgaben-Bremse nach Schweizer Vorbild!

"Die Konsolidierungsmaßnahmen von SPÖVP bestünden nur darin, die Steuerzahler "auszupressen wie die Zitronen". Einsparungs- Potenziale durch Strukturreformen würden nicht genutzt."

Wien (OTS) - "Trotz sprudelnder Steuereinnahmen und massiver Belastungen produzierten SPÖVP 2012 einen rekordverdächtigen Schuldenstand. Eine "Ausgaben-Bremse" nach Schweizer Vorbild mit klar definierten Sanktionen bei Nicht-Einhaltung sind das Gebot der Stunde", so heute WKÖ-Vizepräsident RfW-Bundesobmann Fritz Amann. Auch der Rechnungshof fordere immer wieder als "Rufer in der Wüste" Strukturreformen ein.

Das Defizit 2012 liege zwar "nur" bei 2, 5 Prozent des BIP, die Neuverschuldung sei "nur" um 300 Millionen auf 7,7 Milliarden gestiegen, das sei aber lediglich die "halbe Wahrheit". "Erstens ist der geringe Anstieg kaum dem Reformeifer der Regierung zu verdanken, sondern vor allem kräftigen Mehreinnahmen bei Sozialversicherung und Steuern. Zweitens sind laut Statistik Austria die gesamten Schulden auf den Rekordwert von 227,4 Milliarden Euro gestiegen, was satte 73,4 Prozent des BIP ergibt. Es besteht also nach wie vor ausgabenseitig höchster Reformbedarf", so Amann. Der RfW-Bundesobmann verweist dabei auch auf den Rechnungshof, der wiederholt eine Konsolidierung, vor allem durch Verwaltungsreformen, gefordert habe. "Es braucht eine "Schuldenbremse", aber eine, die als "Ausgaben-Bremse" definiert ist und Hand in Hand mit klaren Vorgaben bei Strukturmaßnahmen geht. Vorbild ist die Schweiz: Gegenstand der Schuldenbremse sind die Staatsausgaben. Abgerechnet wird am Ende eines Konjunkturzyklus, dann muss der Haushalt ausgeglichen sein", erklärt Amann.

"Die Konsolidierungsmaßnahmen der Regierung bestehen lediglich darin, die Steuerzahler "auszupressen wie die Zitronen", das geht auch -siehe neuer Bundesfinanzrahmen - bis 2017 munter so weiter. Gleichzeitig werden rund zehn Milliarden Euro an Einsparungspotenzial durch Strukturreformen nicht genutzt. Mutlos, konzeptlos, visionslos:

Mit ihrer Politik erfüllt die Regierung alle Voraussetzungen, um den Standort Österreich über kurz oder lang auf "Nulllinie" herunterzufahren", kritisiert Amann.

Rückfragen & Kontakt:

Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RfW Österreich)

Tel.: 01 / 408 25 20 -14

http://www.rfw.at