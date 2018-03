WOCHE-E-Businessmarathon: Ein Lauf der Rekorde

Wien (OTS) - Der 13. WOCHE-E-Businessmarthon im Schwarzl-Freizeitzentrum nahe Graz hat in diesem Jahr alle Rekorde geknackt. Mehr als 4.800 Läuferinnen und Läufer sind am 25. April dem Ruf des Sees gefolgt, um in 2er-, 4er oder 8er-Teams gemeinsam die Distanz von insgesamt 42,195 Kilometer zu bewältigen.

"Noch nie hatten wir so viele Teilnehmer", zeigt sich Jürgen Rothdeutsch, Geschäftsführer der WOCHE Steiermark, erfreut über den großen Erfolg der Laufveranstaltung, die auch in diesem Jahr bei Kaiserwetter über die Bühne ging. Nach dem Lauf wartete die After-Run-Party mit der steirischen Coverband Egon7 auf die Sportbegeisterten - und brachte die Steiermark-Halle zum Beben.

Der Marathon in Zahlen

Für die Distanz von 42,195 Kilometer haben die Teams gemeinsam unglaubliche 27.358.493 Schritte zurückgelegt. Und das Schwitzen hat sich ausgezahlt: Insgesamt haben die Sportler 2.559.600 kcal verbraucht. Auch bei der traditionellen Nudelparty im Anschluss ging es mit 1.000 Kilo Nudeln und 4.000 Litern Bier richtig rund.

RMA - Regionalmedien Austria AG:

2009 von der Styria Media Group AG und der Moser Holding AG gegründet, steht die RMA AG österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen. Die RMA vereint unter ihrem Dach insgesamt 128 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie 11 Zeitungen der Marken Grazer, Kärntner Regionalmedien, Brennpunkt Schwaz und Wörgler & Kufsteiner Rundschau. Weiters bieten die Internet-Portale meinbezirk.at, woche.at und grazer.at auch im digitalen Bereich lokale und regionale Inhalte.

WOCHE Steiermark: www.woche.at/businessmarathon

RMA - Regionalmedien Austria AG: www.regionalmedien.at

