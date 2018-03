Die Registrierung der nichtärztlichen Gesundheitsberufe ist längst überfällig! Pressekonferenz am 29.04., 09:30 Uhr im Café Landtmann

Als überbetriebliche Interessensvertretungen unterstreichen MTD-Austria und ÖGKV die Notwendigkeit einer Berufsliste für alle Gesundheitsberufe! Nun ist der Gesetzgeber am Zug!

Österreich (OTS) - Einladung zum Pressegespräch des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands (ÖGKV) und des Dachverbands der gehobenen medizinisch-technischen Dienste Österreichs (MTD-Austria):

Zukunft von Pflege und MTD: Qualitätssicherung und Versorgungssicherheit gewährleisten

Montag, 29. April 2013 um 09:30

Café Landtmann (Universitätsring 4, 1010 Wien)

Der Bedarf an Pflegeleistungen und der gehobenen medizinisch-technischen Berufe wie z.B. Physiotherapeuten/-innen, Ergotherapeuten/-innen oder Diätologen/-innen steigt ständig an. Schon aufgrund der demographischen Entwicklungen werden diese Leistungen zunehmend an Bedeutung für die Gesundheitsversorgung der Österreicher/-innen gewinnen.

Anders als in anderen europäischen Staaten gibt es in Österreich für die nichtärztlichen Gesundheitsberufe keine gesetzliche Regelung für ein Berufsregister. Eine gesetzliche, verpflichtende Registrierung der Pflegefachberufe und der MTD-Berufe ist aber nicht nur eine wichtige Voraussetzung für Patienten/-innen-Sicherheit und Qualitätssicherung in der Betreuung. Sie ist auch eine zentrale Grundlage für eine dringend notwendige Bedarfsplanung in diesem immer wichtiger werdenden Bereich. Die EU-Kommission schätzt den Mangel allein beim Pflegepersonal bis 2020 auf 600.000 Fachkräfte. In den sieben MTD-Berufen mangelt es schon jetzt oft akut an Personal!

Der ÖGKV und MTD Austria stellen in einem Pressegespräch ihre Konzepte für eine optimale Gestaltung der qualitäts- und bedarfssichernden Maßnahme eines Berufsregister vor.

Referenten/-innen:

Ursula Frohner, Präsidentin Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV)

Mag.a Gabriele Jaksch, Präsidentin Dachverband der gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD Austria)

