Aviso - Vienna Quantum Space Test Link: Einladung zu Pressegespräch und Eröffnung am 3. Mai

Wissenschaftlicher Meilenstein in chinesisch-österreichischer Forschungszusammenarbeit

Wien (OTS) - Die Chinesische und die Österreichische Akademie der Wissenschaften sowie die Universität Wien schlossen Vereinbarungen ab, um gemeinsame Experimente zur Quantenphysik im Weltall durchzuführen und die dafür notwendigen Technologien und Infrastrukturen zu entwickeln. Anlässlich dieser Kooperation findet die Eröffnung einer optischen Bodenstation für Experimente im Bereich der Quantenkommunikation im Beisein von Wissenschafts- und Forschungsminister Karlheinz Töchterle, Rektor Heinz W. Engl, ÖAW-Präsident Helmut Denk sowie Vizepräsident Hejun Yin (Chinesische Akademie der Wissenschaften) statt. Die wissenschaftlichen Leiter des österreichisch-chinesischen Projekts sind Anton Zeilinger und Jian Wei Pan.

Die Bodenstation, die am Dach des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI Wien) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften installiert wurde, wird fürs Erste zum Test von Technologien und Protokollen zur Quantenkommunikation mit Satelliten dienen. Der Beitrag der Wiener WissenschafterInnen in diesem Projekt gemeinsam mit den chinesischen Partnern umfasst die Zulieferung von Expertise zum Design des Forschungssatelliten sowie die Entwicklung physikalischer Quantenhardware für die Satelliten-Bodenstationen in Europa. Diese sind einerseits für Quantenkommunikation mit dem geplanten ersten Satelliten vorgesehen als auch zur Weiterentwicklung für künftige Satellitensysteme.

Ziel des Projekts ist es, Quantenverschränkung über eine Distanz von Tausenden Kilometern zu testen und die Möglichkeiten für einen interkontinentalen Datenaustausch auf Quantenbasis aufzuzeigen.

Im Anschluss an das Pressegespräch wird zur Besichtigung der optischen Bodenstation - mit Buffet - geladen.

Gesprächsteilnehmer:

- Karlheinz Töchterle, Bundesminister für Wissenschaft und Forschung - Heinz W. Engl, Rektor der Universität Wien

- Helmut Denk, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

- Hejun Yin, Vizepräsident der Chinesischen Akademie der Wissenschaften

- Jian Wei Pan, Wissenschaftlicher Leiter des chinesischen Satellitenprojektes

- Anton Zeilinger, Universität Wien und Österreichische Akademie der Wissenschaften

Zeit: Freitag, 3. Mai 2013, 10 Uhr

Ort: Fakultät für Physik der Universität Wien, Boltzmanngasse 5, 1090 Wien, 1. Stock, Zimmer 55

