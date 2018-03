MILESTONE, ein Meilenstein im studentischen Wohnsegment, ist auf der Zielgeraden

Wien (OTS) - Im Beisein des neuen Bezirksvorstehers Karlheinz Hora wurde gestern gemeinsam mit Bauherr IC Projektentwicklung GmbH die traditionelle Dachgleichenfeier für das Studentenwohnprojekt MILESTONE im 2. Wiener Bezirk - in unmittelbarer Nähe zum neuen WU-Campus - begangen.

In gerade einmal 8 Monaten Bauzeit ist es der IC Projektentwicklung GmbH und der beauftragten Baufirma ARGE Dywidag-Habau gelungen, den Rohbau für die neue Generation des Studentenheimes mit 429 Einzelapartments fertigzustellen. MILESTONE -ein völlig neues Wohnkonzept für Studenten - in nächster Nähe zur U-Bahn Station Krieau (U2) und zum Grünen Prater befindet sich damit auf der Zielgeraden. Der neue Bezirksvorsteher Karlheinz Hora würdigte das gelungene Projekt und betonte in seiner Rede, dass MILESTONE ein wichtiges Mosaikteil in der Entwicklung der Leopoldstadt sei.

Der Baubeginn für das von den Architekten Ernst Hoffmann und Josef Weichenberger entworfene Studentenwohnprojekt MILESTONE ist im August 2012 erfolgt. Ab Oktober 2013 sind die Studentenapartments bezugsfertig. Die Nachfrage nach den modernen Studentenwohnungen ist groß, schließlich ist MILESTONE mehr als ein Studentenheim und hat an alles gedacht: Die ersten eigenen vier Wände sind voll möbliert, freundlich hell und bieten nicht nur einen gut durchdachten Apartmentgrundriss mit eigenem Schlaf-/Wohnraum, Kitchenette, Designerbad und Schreibtisch auf 24 m2, sondern auch einen Reinigungsservice, eine gemeinsame Dachterrasse, einen Fitnessraum, einen 1.000 m2 großen Garten uvm.

"Wir bieten Studenten ein hochwertiges Wohnerlebnis mit Designanspruch, in dem sich unsere Bewohner perfekt vernetzen, studieren und sich wohlfühlen - und das zu einem fairen Gesamtpreis von 550 Euro im Monat inkl. aller Nebenkosten und Services wie zum Beispiel dem Reinigungsservice, der Nutzung des Fitnessstudios, der Dachterrasse und des Gartens. Das Thema Wohnen ist damit für unsere Bewohner perfekt gelöst und sie können sich voll und ganz ihrem Studium und dem Studentenleben widmen.", ist Mag. Sabine Ullrich, die Geschäftsführerin der Milestone GmbH, von der MILESTONE-Philosophie überzeugt.

MILESTONE zeichnet sich durch seine ideale Lage aus - in nur 5 Minuten erreicht man die neue WU zu Fuß und mit der U-Bahn U2 gelangt man rasch in die Wiener Innenstadt sowie zu allen großen Universitäten in Wien. Für alle, die lieber mit dem Fahrrad unterwegs sind, bieten sich vor dem Haus 250 überdachte und versperrbare Fahrradabstellplätze und eine E-Bike Ladestation an.

Die neue Wohnform bietet jungen Studierenden alles, was sie brauchen - und mehr als das: Die Lobby ist als großes Wohnzimmer konzipiert. Der Garten wird mit Enzos bestückt, ein Kräutergarten und eine Grillzone komplettieren das Angebot im Grünen. Die Study Lounges stehen den Bewohnern zum gemeinsamen Lernen zur Verfügung. Im Fitnessraum kann neue Kraft für das Studium getankt werden. Und wer hart gearbeitet hat, darf auch feiern! Bestandene Prüfungen können mit Freunden und Studienkollegen ausgiebig im Partyraum mit anschließender Dachterrasse und Blick über Wien zelebriert werden.

Mit Beginn des Wintersemesters 2013/2014 können die ersten eigenen vier Wände im MILESTONE-Apartment bezogen werden. Eine aufregende Studentenzeit kann damit beginnen. Mehr Infos unter www.milestone.net

