SPÖ-Termine von 29. April bis 5. Mai 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 29. April 2013:

9.15 Uhr Beamtenministerin Gabriele Heinisch-Hosek begrüßt bei der Veranstaltung Agenda 2020 "Wirtschaft & Staat - Innovatives Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Staat. Informationstechnologie als wichtigstes Bindeglied?" (Palais Eschenbach, Eschenbachgasse 11, 1010 Wien).

10.00 Uhr Beamtenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hält Eröffnungsworte beim Bildungskongress ADV (Austria Trend Hotel Savoyen Vienna, Rennweg 16, 1030 Wien).

11.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger eröffnet das Service-Center Lilienfeld der NÖGKK (Liese-Prokop-Straße 11, 3180 Lilienfeld).

11.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer begrüßt mit Bundesministerin Claudia Schmied zum Festakt "Erhalten und gestalten. 20 Jahre Welterbe in Österreich - 40 Jahre UNESCO-Welterbekonvention" (Parlament).

18.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied nimmt gemeinsam mit Jasper Sharp an der Buchpräsentation "Österreich und Biennale 1895-2013" teil (Hauptsaal der Secession, Friedrichstraße 12, 1010 Wien).

18.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Buchpräsentation "Ich bin eine gefährliche Frau!" von Erika Seda (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

18.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist Gast beim Kamingespräch im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Wirtschaft und Staat - Agenda 2020" des Verbands Österreichischer Wirtschaftsakademiker (Beletage des Palais Eschenbach, Eschenbachgasse 11, 1010 Wien).

18.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet die Ausstellung "Verdrängte Jahre - Eisenbahn und Nationalsozialismus in Österreich 1938 - 1945" (Wissensturm, Kärntnerstraße 26, 4020 Linz).

DIENSTAG, 30. April 2013:

9.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

10.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer präsentiert im Rahmen einer Pressekonferenz neue Maßnahmen für den Arbeitsmarkt (Sozialministerium, Pressezentrum, Stubenring 1, 1010 Wien).

14.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei der Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an AK-Präsident a.D. Herbert Tumpel (Wiener Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal, Lichtenfelsgasse 2, Feststiege 1).

14.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied verleiht den Berufstitel "Professor" an die Mitglieder der Wiener Symphoniker, Patrick De Ritis, Franz Michael Fischer, Volker Kempf, Dorice Köstenberger, Eric Kushner, Helmut Lackinger, Ulrich Schönauer, Wolfgang Schuchbaur, Alexandra Uhlig, Michael Vladar (BMUKK, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1014 Wien).

15.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, zu einem Arbeitsgespräch (Parlament).

19.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der Podiumsdiskussion der IG Architektur zum Thema "Un-/Selbstständig und erwerbslos?" teil (IG Architektur, Gumpendorferstraße 63b, 1060 Wien, Erdgeschoß).

MITTWOCH, 1. Mai 2013:

10.30 Uhr Unter dem Motto "Der Wiener Weg: sozial denken, gerecht handeln" findet der traditionelle Maiaufmarsch der SPÖ Wien am Tag der Arbeit mit Festreden von SPÖ Wien-Vorsitzendem, Bürgermeister Michael Häupl, SPÖ-Vorsitzendem Bundeskanzler Werner Faymann, Wiener SPÖ-Frauenvorsitzender, Vizebürgermeisterin Renate Brauner, ÖGB-Präsident Erich Foglar und AK-Präsident Rudolf Kaske statt. Im Anschluss daran findet vor der SPÖ-Zentrale der "Rote Treffpunkt" statt (Wien, Rathausplatz).

Weitere SPÖ-Termine zum 1. Mai 2013 finden Sie in einer gesonderten Aussendung

DONNERSTAG, 2. Mai 2013:

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer eröffnet das neue Produktions- und Logistikzentrums von Coca-Cola Hellenic (Badstraße 30, 2413 Edelstal).

10.15 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht im Rahmen der Initiative "Unser Schulbuffet" das Schulbuffet Wöckinger (Bundesschulzentrum Auhof, Aubrunnerweg 4, 4040 Linz).

11.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht das Krankenhaus der Elisabethinen (Fadingerstraße 1, 4020 Linz).

16.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer begrüßt zur Präsentation des Buches "Hier, dort und andere Welten. Flucht und Suche nach Heimat" von Moshe Jahoda (Palais Epstein).

18.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist zu Gast beim Festakt anlässlich des 140. Geburtstages des Bürgermeisters und Bundespräsidenten Theodor Körner sowie des 60-jährigen Bestehens des Theodor Körner Fonds (Festsaal des Wiener Rathauses, Lichtenfelsgasse 2, Feststiege 1).

FREITAG, 3. Mai 2013:

8.15 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer begrüßt SchülerInnen aus Vorarlberg zum Jugendparlament und führt ab 15.00 Uhr den Vorsitz im Plenum (Parlament).

14.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Gehörlosenarbeit in Linz an der Enquete "Chancengleicher Zugang zur Gesundheit für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen" sowie an der anschließenden Podiumsdiskussion teil (Konventhospital Barmherzige Brüder,

Seilerstätte 2, 4021 Linz).

15.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek beim Kinderorchester der österreichischen Song Qingling Gesellschaft (Musikverein, Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien).

18.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hält die Ansprache bei der KZ-Gedenkfeier des Mauthausen Komitees Österreich/Organisation St. Valentin (KZ-Gedenkstein in Herzograd, Anna Strasser-Platz, Nähe Bahnhof Herzograd).

SAMSTAG, 4. Mai 2013:

Sozialminister Rudolf Hundstorfer auf Bundesländertag in Salzburg.

11.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hält das Hauptreferat bei der Landeskonferenz der Kinderfreunde Kärnten (Blumenhalle St. Veit, Villacher Straße 15, 9300 St. Veit an der Glan).

19.30 Uhr Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Soroptimist Clubs Wiener Neustadt Maria Theresia hält Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek eine Festrede (Neuklosterkirche Wiener Neustadt).

SONNTAG, 5. Mai 2013:

10.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt an der Eröffnung des 13. Färbermarktes teil (Marktplatz, 4293 Gutau).

11.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek bei der Podiumsdiskussion "Das Frauenbild der FPÖ" gemeinsam mit Freda Meissner-Blau, Parteigründerin der Grünen, und Barbara Klein, Intendantin des KosmosTheaters, Moderation: Hans-Henning Scharsach (KosmosTheater, Siebensterngasse 42-44, 1070 Wien).

11.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer trifft den Vorsitzenden der russischen Staatsduma, Sergej Naryschkin, zu einem Informationsaustausch (Landhaus, Linz).

15.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Staatssekretär Andreas Schieder beim Festakt anlässlich der Präsentation der zwei neuen Dauerausstellungen "Das Konzentrationslager Mauthausen 1938-1945" und "Der Tatort Mauthausen - eine Spurensuche" sowie des neuen Gedenkraumes "Raum der Namen" (KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen).

(Schluss) mp/mo

