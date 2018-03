DIE GESELLSCHAFT DER KREATIVEN: "Kooperationsnetzwerken gehört die Zukunft"

Serviceleitfaden der creativ wirtschaft austria erscheint aufgrund der hohen Nachfrage in zweiter aktualisierter Auflage

Wien (OTS/PWK265) - "Zwei von drei der 38.400 österreichischen Kreativunternehmen arbeiten als Solo-Selbstständige ohne eigene MitarbeiterInnen. Allein zu bleiben ist aber in den meisten Fällen keine Option. Man braucht Partnerschaften, Kooperationen und Netzwerke, um sich weiterzuentwickeln", unterstreicht Gertraud Leimüller, Vorsitzende der creativ wirtschaft austria (cwa) der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die Sinnhaftigkeit von größeren Einheiten in der Kreativwirtschaft. Vier von fünf Unternehmen der Kreativwirtschaft gehen daher Kooperationen ein und arbeiten in Gruppen von Selbstständigen und Unternehmen eng zusammen. Das erleichtert es, Aufträge abzuwickeln, sich gegenseitig zu inspirieren und kompetent zu sein. Man tut sich zusammen, um Know How zu generieren, größere Aufträge kapazitätsmäßig abwickeln zu können und um bei Kunden professioneller auftreten zu können.

Doch wozu brauche ich Geschäftspartner? Welche Qualitätsmerkmale sollen meine Kooperationen haben? Wo und wie finde ich den richtigen Partner? Wie baue ich eine haltbare Kooperation auf? Wie können gemeinsame Vorhaben, Verschwiegenheit und Grundregeln vereinbart werden? Wie kann ich mich für den Fall eines Ausstiegs meiner Partner absichern? Mit konkreten Fragen wie diesen befasst sich der Serviceleitfaden der creativ wirtschaft austria, "Die Gesellschaft der Kreativen - Wertschöpfung im Zeitalter der Kooperation". Er wurde im Rahmen der Initiative "evolve" des Wirtschaftsministeriums und in Kooperation mit der Erste Bank erstellt und erscheint nun in der zweiten aktualisierten Auflage. Für Kreativschaffende maßgeschneidert und praxisorientiert wird darin Wissenswertes rund um die Wahl von Kooperationspartner, rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten und was sich für kreative Unternehmer im Alltag von Kooperationen erfolgreich bewährt dargestellt.

Das Arbeiten in flexiblen und gleichzeitig stabilen Gruppen von Selbstständigen und Unternehmen ist eine Erfolgsfaktor für Kreativunternehmen, so Leimüller, doch des Öfteren verläuft die Zusammenarbeit unstrukturiert und ohne langfristige Planung. "Hier wollen wir mit unserer Broschüre gegensteuern", so Leimüller. "Innovativen Kooperationen gehört die Zukunft", betont Leimüller, "mit dem Praxisleitfaden wollen wir Antworten geben, die ermutigen, Partnerschaften professionell anzugehen." (us)

Kreativschaffende können "Die Gesellschaft der Kreativen -Wertschöpfung im Zeitalter der Kooperation" kostenfrei unter der E-Mail-Adresse creativwirtschaft @ wko.at bestellen oder auf www.creativwirtschaft.at downloaden.

Rückfragen & Kontakt:

Stabsabteilung Wirtschaftspolitik

Mag. Michaela Gutmann

Telefon: +43 (0)5 90 900 4471

E-Mail: Michaela.Gutmann @ wko.at

Internet: http://wko.at/wp