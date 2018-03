Bienensterben - FPÖ für Verbot bienengiftiger Pestizide

Hofer: "Wer mit offenen Augen in die Natur geht, dem wird auffallen, dass es immer weniger Bienen gibt."

Wien (OTS) - FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Norbert Hofer fordert Umweltminister Berlakovich dringend auf, alle Beschwichtigungsversuche hinsichtlich des offenkundigen Bienensterbens auch in Österreich einzustellen und sich klar und unmissverständlich für ein Verbot aller bienengiftiger Pestizide einzusetzen. Die Behauptung, wonach es bei sachgemäßer Anwendung von Pestiziden keinen negativen Einfluss auf die Bienenvölker geben würde, sei eine Wunschvorstellung abseits aller Realitäten.

Hofer: "Jeder, der in den letzten Tage in seinem Garten aktiv war oder mit offenen Augen in die Natur geht, dem muss auffallen, dass es erschreckend wenig Bienen gibt und sich damit eine Entwicklung der letzten Jahre im negativsten Sinne fortsetzt."

Hofer zeigt sich aufgrund des Vorwurfs, dass die AGES falsche Zahlen zum Bienensterben präsentiert habe und sich damit zum Unterstützer pekuniärer Interessen großer Konzerne und Teilen der von Lobbyisten beeinflussten Politik generiert, besorgt: "Diesem Vorwurf muss auf Punkt und Beistrich nachgegangen werden. Bestätigt er sich, muss es personelle Konsequenzen geben."

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at