Haimbuchner: "Personenfreizügigkeit reformieren und Sozialtourismus beenden!"

Die Suche nach Fachkräften muss im Vordergrund stehen

Linz (OTS) - Dringender Reformbedarf gibt es punkto Personenfreizügigkeit. "Das zeigt auch die Tatsache, dass vier Staaten über Maßnahmen beraten, wie der Sozialtourismus aus Ländern wie Rumänien und Bulgarien beendet werden kann. "Es ist bereits fünf vor Zwölf", so der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner der auf die Situation in Gemeinden und Städten in Deutschland verweist. "Die deutschen Kommunen klagen bereits über die Flut des Sozialtourismus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Welle auch nach Österreich überschwappt. Auch in Österreich gefährdet dieser Tourismus unser Sozialwesen." ****

Es müsse die Personenfreizügigkeit reformiert werden. "Sie soll wieder ihrem eigentlichen Zweck dienen: Nämlich der erleichterten und flexiblen Suche nach Fachkräften unter den EU-Staaten", so der FP-Landeschef. Haimbuchner spricht sich klar dafür aus, "die Möglichkeit eines Einreiseverbots zu schaffen." Um dem Sozialtourismus Einhalt zu gebieten, soll die ausschließliche Zuwanderung in den Sozialstaat unterbunden werden. "Wer seine Qualifikation nicht am Arbeitsmarkt einbringen kann und möchte, dem muss die Einreise verwehrt werden."

"Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Die Ausgaben bei den Sozialkosten steigen. Unter dem Deckmantel der Personenfreizügigkeit findet eine Zuwanderung in unseren Sozialstaat statt. Das können wir uns finanziell einfach nicht leisten", bekräftigt Haimbuchner abschließend. (schluss) bt

