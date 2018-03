Tag der Logistik bei der Post ein voller Erfolg

Mehr als 200 Besucher in drei Bundesländern

Wien (OTS) - Ein voller Erfolg war der Tag der Logistik bei der Österreichischen Post: Mehr als 200 Interessierte besuchten drei High Tech Paket-Logistikzentren. In Vorträgen und Führungen durch die Logistikzentren informierten sie sich über die Abläufe und den modernen Standard der Paketlogistik. Bereits zum sechsten Mal nahm die Österreichische Post an der renommierten Branchenveranstaltung teil und öffnete die Tore der Paket-Logistikzentren in Wien-Inzersdorf, Wolfurt und Kalsdorf bei Graz.

"Mit einem Blick hinter die Kulissen machen wir am "Tag der Logistik" die Bedeutung moderner logistischer Abläufe in der Österreichischen Post AG für unsere Geschäftspartner sichtbar. Eine permanente Erhöhung der Effizienz in der Paketlogistik ist Voraussetzung dafür, den steigenden Anforderungen unserer Kunden nachzukommen. Das ist ein wichtiger Faktor, um uns am Markt weiterhin erfolgreich zu behaupten", erläutert Post-Vorstand DI Peter Umundum.

Im Paketgeschäft setzt die Österreichische Post auf flächendeckenden Service und maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden. Sieben Paket-Logistikzentren an den Standorten Wien-Inzersdorf, Kalsdorf bei Graz, Wals bei Salzburg, Linz, Hall in Tirol, Villach sowie Wolfurt bilden den Kern des High Tech Paket-Logistiknetzes der Post in Österreich. In Summe werden in den sieben Paket-Logistikzentren der Österreichischen Post jeden Tag 265.000 Pakete verarbeitet, das entspricht 65 Millionen Paketen im Jahr.

