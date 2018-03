Kadenbach: Müssen am "Bienenleben" arbeiten, nicht am "Bienensterben"

SPÖ-Europaabgeordnete begrüßt entschiedene Haltung der EU-Kommission und fordert ÖVP-Landwirtschaftsminister Berlakovich zum Umdenken auf

Wien (OTS/SK) - Bei der Abstimmung zum Thema Bienen am kommenden Montag im Rahmen der Tagung eines EU-Expertenausschusses ("Standing Committee on the Food Chain and Animal Health") in Brüssel sollte es endlich zu einer Entscheidung kommen, die in der Praxis hilft, die Bienen zu schützen, sagt SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Leider darf ich hier als Vertreterin des Europäischen Parlaments nicht mitabstimmen, sonst hätten wir längst ein Verbot dieser Pestizide. Hier sind wir abhängig von den Vertretern der EU-Mitgliedstaaten wie Österreich." Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des Europäischen Parlaments, appelliert auch an Landwirtschaftsminister Berlakovich, seine Position zu überdenken:

"Wir müssen am 'Bienenleben' arbeiten, nicht am 'Bienensterben'." ****

Die SPÖ-Europaabgeordnete erläutert: "Pestizide sind entscheidend am Sterben der Bienen beteiligt. Insbesondere die Neonikotinoide schwächen das Immunsystem der Honigproduzenten und machen diese anfällig für den Befall durch Milben und Krankheiten. Die EU-Kommission fordert ein Teilverbot dreier Neonikotinoide, doch die Mehrheit der 27 EU-Mitgliedstaaten, darunter Österreich, will hier kein Verbot. Für mich als Umweltpolitikerin ist das völlig unverständlich und inakzeptabel." Verboten werden sollte die Anwendung dreier Neonikotinoide bei Sonnenblumen, Raps, Mais und Baumwolle. (Schluss) bj/mp

