FP-Mahdalik: "Testbetrieb" auf der Mahü ist reine Bürgertäuschung

Nur Teile der geplanten Maßnahmen werden gestestet

Wien (OTS) - Den Testlauf für die geplante FUZO am Wochenende kurz nach einem Feiertag, der Zehntausende Menschen zu einem Kurzurlaub animieren wird, anzusetzen, ist ein Häkel, kritisiert der Wiener FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. So können sich die Anrainer der Mariahilfer Straße und vor allem der Bereiche rund um die Einkaufsmeile sicher kein Bild über die künftig zu erwartende Verkehrslawine im 6. und 7. Bezirk machen. Andere von SPÖ und Grünen geplante Maßnahmen zur Verkehrsbehinderung werden erst gar nicht getestet, so dass die ganze Aktion eher potemkinsche Züge trägt.

Auch der Ökologische Fußabdruck von Mariahilf und Neubau würde durch die FUZO und den Einbahnzirkus immer größer. Mindestens 12.500 Tonnen Co2 pro Jahr würden durch die bis zu zehn Mal längeren Fahrtstrecken in den Bereichen rund um die Mariahilfer Straße zusätzlich in die Luft geblasen. Feinstaub-und Lärmbelastung für die Anrainer würden um 25% steigen, die Lebensqualität entsprechend sinken.

Diese Verschlechterungen würden auch höheren Kosten im Wiener Gesundheitssystem verursachen, die sich nur aus diesem Projekt von Rot-Grün auf rund 15 Mio. Euro pro Jahr belaufen würden. Dazu kommen noch die Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung, welche sich auf bis zu 18 Mio. summieren könnten. Die rot-grüne Stadtregierung sollte sich diese alarmierenden Zahlen durch den Kopf gehen lassen, bevor sie das von Anrainern, Autofahrern und Geschäftsleuten ungeliebte Projekt ohne Rücksicht auf Verluste durchzieht, meint Mahdalik. (Schluss)otni

