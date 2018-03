37. Wiener Gemeinderat (1)

Fragestunde

Wien (OTS) - Die erste Anfrage stellte GR Univ.-Prof. Dr. Herbert Eisenstein (FPÖ) an Bürgermeister Dr. Michael Häupl (SPÖ) und hatte die Unterstützung der Stadt Wien für SeniorInnen, die Opfer von Straftaten wurden zum Inhalt. Häupl betonte, dass es in Wien eine Reihe von Angeboten für betroffene SeniorInnen gebe. Diese Angebote würden auch von der Stadt unterstützt. Als Beispiel nannte er unter anderem kriminalpräventive Angebote der Wiener Polizei, Informationsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium Wiener Pensionisten Wohnhäuser oder die Kooperation vom Fond Soziales Wien mit dem Weißen Ring. Er erwähnte darüber hinaus verschiedene Broschüren und Notdienste, wie etwa den sozial-psychiatrischen Dienst oder den 24-Stunden-Frauennotruf. Eine intensivere Information der Bevölkerung über diese Angebote könne er sich vorstellen.

Die zweite Anfrage stammte von GR Dr. Wolfgang Aigner (Klubungebundener Mandatar), behandelte die Investitionen in Sportanlagen und richtete sich an Sportstadtrat Christian Oxonitsch (SPÖ). Eingangs erläuterte Oxonitsch das breite Angebot an Sport und Sportstätten in der Bundeshauptstatt. 2013 wären bereits auf 5 Sportanlagen Kunstrasenfelder erneuert worden. 2014 seien Sanierungen von drei Sportanlagen geplant. Im Zuge des Projekts Sportcontracting würden bis 2015 zirka 15 Sportanlagen mit energiesparenden Maßnahmen gefördert. Auch ein neues Leichtathletikzentrum werde mit Unterstützung der Stadt im zweiten Bezirk entstehen. Die Planung für ein neues Schwimmsportzentrum sei im Gange. Der Kostenanteil der Stadt Wien betrage alleine bei diesem Projekt 6 Millionen Euro. Eine frühzeitige Öffnung der Wiener Bäder könne sich der Sportstadtrat auch in Zukunft, allerdings witterungsbedingt, vorstellen.

Die dritte Anfrage richtete sich an Vizebürgermeisterin Mag. Maria Vassilakou (Grüne) und stammte von GR Dipl.-Ing. Roman Stiftner (ÖVP), der berichtete, dass es eine Anweisung gebe, das bei der Schaffung neuer Einbahnstraßen automatisch eine Fahrradstreifen geschaffen werden müsse. Vassilakou hielt fest, dass diese Behauptung nicht stimme. Eine Weisung sei auch nicht notwendig, da der Gemeinderat bereits beschlossen hätte, dass neu errichtete Einbahnen diese Möglichkeit aufweisen müssten. Verkehrstechnisch "gemischt genutzte Zonen" müssten entlastet werden. Zusätzliche Radwege bräuchte man ganz besonders für Kinder und für Menschen die sich im Straßenverkehr nicht sicher fühlen würden. "Flüssiger" Fahrradverkehr auf der Straße wirke vor allem im Wohngebiet "entschleunigend".

Die vierte Anfrage stammte von GR Mag. Dr. Alfred Wansch (FPÖ), richtete sich an Bürgermeister Dr. Michael Häupl (SPÖ) und beschäftigte sich mit Nutzungsentgelten des Bürgermeisters für Wohnobjekte in Wildalpen. Häupl unterstrich, dass er jeden Urlaub, den er mache, auch selbst bezahle. Im vorliegenden Fall sei er auf Dienstreise gewesen und es wären für die Stadt keine Kosten angefallen. (forts.) cwk/lit

