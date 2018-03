Krebs: Radiologen tagen in Linz

Wien (OTS) - Kongresstage Radiologie und Nuklearmedizin 2013 der Vinzenz Gruppe: Experten konferieren am 26. und 27. April 2013 in Linz über aktuelle Trends in Diagnostik und Therapie bei Krebserkrankungen. Als Austragungsort wurde das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz als Onkologisches Leitspital Oberösterreichs gewählt. Im Rahmen des Kongresses erfolgt auch die Eröffnung des Neubaus der Radiologie im Linzer Ordenskrankenhaus.

Der rasante medizinische Fortschritt zeigt sich vor allem in der Radiologie sehr deutlich. Ob Röntgendiagnostik oder Nuklearmedizin:

Neue Geräte, Methoden und Anwendungsgebiete erweitern laufend die diagnostischen Möglichkeiten. Dieses Wissen in den Dienst der Menschen zu stellen, ist für die Vinzenz Gruppe und ihre sieben Krankenhäuser in Oberösterreich und Wien eine gesellschaftspolitische und ethische Verpflichtung. Daher wurden die Kongresstage für Radiologie und Nuklearmedizin ins Leben gerufen, die heuer zum ersten Mal stattfinden. Anhand von Krebserkrankungen der Leber, Bauchspeicheldrüse Brust und der Prostata, werden den Kongressteilnehmern die neuesten diagnostischen und therapeutischen Entwicklungen präsentiert.

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Radiologen und Nuklearmediziner. "Wir fördern mit diesem Kongress den Erfahrungs-und Wissensaustausch unter Expertinnen und Experten. Denn die Patientinnen und Patienten profitieren von unserem Wissen dann am besten, wenn es eine enge Vernetzung zu den verschiedensten Fächern wie etwa Chirurgie, Gynäkologie, Innere Medizin, Pathologie oder Urologie gibt. Dies ist auch die gelebte Praxis in den Onkologischen Zentren unserer Häuser." erklärt Dr. Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe.

Austragungsort ist das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz - ein Haus, das traditionell zu den Vorreitern in der Radiologie zählt: Schon vor 112 Jahren wurde hier das sogenannte Röntgenkabinett eingerichtet, das eines der ersten dieser Art in Österreich war. Weiters gab es hier Österreichs erste PACS-Installation zur digitalen Bildarchivierung und Online-Bildverteilung. "Die aktuelle Fertigstellung des Neubaus der Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie bestätigt die zentrale Bedeutung dieses Faches im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz." freut sich Prim. Univ-Doz. Dr. Peter Waldenberger über die Eröffnung einer der modernsten radiologischen Abteilungen Österreichs.

Die Vinzenz Gruppe veranstaltete heuer insgesamt drei hochrangige Kongressreihen und belegt damit einmal mehr ihre Kompetenz in der wissenschaftlichen Fortbildung. Die Kongresstage Radiologie, Orthopädie und Anästhesie - Mehr dazu auf www.vinzenzgruppe.at/kongresstage.

