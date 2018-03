ERINNERUNG: ÖGB-Jugendkongress - "Mitmischen statt auslöffeln"

Eröffnung mit Bundespräsident Fischer / Referat Ministerin Schmied / Neuwahl ÖGJ-Vorsitz

Wien (OTS/ÖGB) - Am Samstag, den 27. April 2013 findet der 33. Kongress der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) statt, ganz unter dem Motto "Mitmischen statt auslöffeln - in Arbeit und Ausbildung, in Gesellschaft und Politik". Etwa 350 Delegierte werden die politischen Positionen für die kommenden Jahre beschließen. Als neuer ÖGJ-Bundesvorsitzender kandidiert Sascha Ernszt aus der Produktionsgewerkschaft PRO-GE.

Bitte merken Sie vor:

33. Jugendkongress des ÖGB "Mitmischen statt auslöffeln - in Arbeit und Ausbildung, in Gesellschaft und Politik"

Samstag, 27. April 2013, 10 Uhr

Austria Center Vienna, 1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1, Halle F

Aus dem Programm:

Vormittag:

+ Eröffnung mit Bundespräsident Heinz Fischer sowie den Präsidenten von ÖGB und AK, Erich Foglar und Rudi Kaske.

Nachmittag:

+ Diskussion und Abstimmung der Anträge.

+ 14 Uhr: Bildungspolitisches Referat von Unterrichtsministerin Claudia Schmied.

+ Antrittsrede des neu gewählten Vorsitzenden

Wir freuen uns, Sie beim Jugendkongress begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB-Kommunikation

Florian Kräftner

(01)53 444-39 264

0664/301 60 96

florian.kraeftner @ oegb.at

www.oegb.at

www.facebook.at/oegb.at