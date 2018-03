VP-Hoch ad Häupl: Zahlungen in den SP-Sozialtopf müssen detailliert offen gelegt werden!

Wien (OTS) - Erstaunt zeigt sich ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch über die jüngsten Enthüllungen von Bürgermeister Häupl rund um einen sagenumwobenen Sozialfonds, in den SPÖ-Politiker ab einem gewissen Einkommen angeblich freiwillig einzahlen dürfen, wenn sie im geförderten Wohnbau in Wien wohnen.

Alfred Hoch: "Es ist durchaus interessant, dass dieser bis dato unbekannte Sozialtopf zufällig zu einem Zeitpunkt aufgeworfen wird, an dem die Wiener SPÖ zunehmend in einen argumentativen Erklärungsnotstand hinsichtlich der ÖVP-Forderung nach einem Gehalts-Check im Gemeindebau gerät." Die ÖVP Wien hat ja gefordert, in Abständen von zehn Jahren die soziale Bedürftigkeit der Gemeindebaumieter zu überprüfen. Erfüllen sie die Kriterien nicht mehr, soll es drei Optionen für die Mieter geben: ein Auszug aus der Wohnung, damit diese sozial Bedürftigen zur Verfügung gestellt werden kann, eine Anpassung der Miete an marktübliche Konditionen sowie die Möglichkeit, die Gemeindewohnung zu erwerben.

"Um sicher zu gehen, dass es sich hier nicht um einem plumpen Schmäh des Wiener Bürgermeisters handelt, fordern wir volle Transparenz. Es ist dringend erforderlich, dass die Einzahlungen in diesen Sozialfonds detailliert offen gelegt werden", so Hoch abschließend.

