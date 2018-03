Journalism Reloaded - wie Veränderungen in Redaktionen gelingen

Wien (ots) - Vom 6. bis 7. Mai 2013 findet erstmals in Wien das internationale Symposium "Journalism Reloaded" statt. Dabei treffen sich Ausbildungsredakteure, Lehrgangsleiter, Personalentwickler und Journalismus-Trainer. Sie analysieren, was Journalisten heute können müssen, wie Kompetenzen gebildet werden und wie Veränderungen in Redaktionen gelingen.

Die Veranstaltung findet parallel zum European Newspaper Congress im im Wiener Rathaus statt. Veranstalter sind vier deutschsprachige Weiterbildungsinstitutionen für Journalisten: Kuratorium für Journalistenausbildung (Salzburg/Wien), Akademie für Publizistik (Hamburg), maz - Die Schweizer Journalistenschule (Luzern) und Leipzig School of Media (Leipzig).

