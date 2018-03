MediaWatch-Politikerranking: Wer hat die Top-Medienpräsenz?

Wöchentlich im Politik-Channel von APA-OTS: die Top 20 der österreichischen Politikerinnen und Politiker - Faymann, Platter und Stronach aktuell vorne

Wien (OTS) - Ab sofort ist das aktuelle wöchentliche Präsenzranking heimischer Politikerinnen und Politiker auf

http://www.ots.at/ranking/art/top/politik kostenlos abrufbar.

MediaWatch erstellt das Ranking aufgrund der Anzahl der Nennungen von Politikerinnen und Politikern in allen österreichischen Tageszeitungen im Verlauf der vergangenen Woche. Die aktuellen Daten zeigen, wer die mediale Bühne von 19.04.2013 bis 25.04.2013 am stärksten nutzen konnte, wer zurückgefallen ist und wer sich gegenüber letzter Woche neu positionieren konnte.

Die stärkste Medienpräsenz verzeichnete in der vergangenen Woche Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ). Der SPÖ-Bundesparteiobmann startete in Innsbruck seine "Kanzlertour" und thematisierte das österreichische Bankgeheimnis und die Gründung einer medizinischen Fakultät in Linz.

Im Ranking folgen Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.

Mit Platz fünf sorgte Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz (ÖVP) für den höchsten Neueinstieg ins Ranking. Kurz präsentierte die neue Rot-Weiß-Rot-Fibel und warb für eine neue "Willkommenskultur"

