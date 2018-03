30. Donauinselfest: Das umweltfreundlichste Open-Air-Festival bei freiem Eintritt

Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und Regionalität im Mittelpunkt der Festivalplanung

Wien (OTS/SPW) - Das Wiener Donauinselfest, das in diesem Jahr vom 21. bis 23. Juni stattfinden wird, gilt zu Recht als das umweltfreundlichste Open-Air-Festival bei freiem Eintritt. Für die Veranstalterin, die Wiener SPÖ, stehen Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit an erster Stelle. Daher ist die gesamte Planung und Durchführung auf eine ökologische, wirtschaftliche und soziale Tragfähigkeit ausgerichtet. Über die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben für einen Festbetrieb im Naturschutzgebiet Donauinsel hinaus werden in enger Zusammenarbeit mit 15 Magistratsabteilungen zahlreiche weitere umweltschonende Maßnahmen gesetzt. ****

Diese umweltfreundliche und nachhaltige Festivalplanung bringt viele Vorteile mit sich. Neben der Schonung der Donauinsel durch die behutsame Bespielung der Fläche können auch die Kosten reduziert werden. Durch den Einsatz umweltfreundlicher, nachhaltiger Methoden und Technologien und durch kurze Anfahrts- und Lieferwege werden außerdem die Klein- und Mittelbetriebe in und rund um Wien gestärkt. Dies bringt klare Vorteile für den Wirtschaftsstandort Wien. Schon beim Aufbau wird großer Wert auf Nachhaltigkeit und die Schonung der Donauinsel gelegt. Durch eine intelligente Verkehrsplanung wird sichergestellt, dass Schwerlastfahrzeuge nicht unnötig Grünflächen befahren müssen.

Einsatz von wiederverwendbaren Bechern spart CO2

Ein 2005 in kleinem Rahmen eingeführtes Novum, die Ausgabe von Mehrwegbechern mit Pfandsystem, hat sich am gesamten Donauinselfest durchgesetzt. Zahlreiche Studien belegen, dass die waschbaren Mehrwegbecher das umwelt- und klimafreundlichste Bechersystem sind. Durch den Einsatz dieser Mehrwegbecher werden - im Vergleich zu Einweg-Plastikbechern - bis zu zehn Prozent Müll vermieden. Der Einsatz dieser wiederverwendbaren Becher spart darüber hinaus CO2. Im Vergleich zu Einwegbechern haben diese ein reduziertes Treibhauspotenzial von 77.500 kg CO2 Äquivalent. Das entspricht der Menge, die ein Porsche auf einer rund 260.000 km langen Fahrt an Emissionen freisetzt, also in etwa 40 Umrundungen der Erde.

2013 werden am Donauinselfest insgesamt rund 500.000 umweltfreundliche Mehrwegbecher mit Pfandsystem im Umlauf sein. Dabei kommen in diesem Jahr wieder 50.000 Becher im Donauinselfest-Design zum Einsatz, sowie 45.000 Pfandbecher der Stadt Wien. Die weiteren Mehrwegbecher werden von den Getränkepartnern des Donauinselfestes wie Red Bull, Coca-Cola, Ottakringer und Brau Union zur Verfügung gestellt.

Ein Müllvermeidungskonzept mit Vorbildcharakter

Die Müllentsorgung stellt bei jedem Festival ein Kernthema zur Schonung von Umwelt und Ressourcen dar. Daher wurde bereits in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den ExperInnen der MA 48 ein umfassendes Müllvermeidungskonzept entwickelt. Dadurch konnte das Müllaufkommen trotz stetig steigender BesucherInnenzahlen wesentlich reduziert werden. So ist es beispielsweise verboten, Flaschen und Dosen auf das Festivalgelände mitzubringen oder Drucksorten auf der Donauinsel zu verteilen. Außerdem sind alle BetreiberInnen von Gastronomieständen dazu verpflichtet ihren Abfall sachgemäß zu trennen. Dieses vorbildliche Müllvermeidungskonzept, das in enger Zusammenarbeit mit ExpertInnen stetig evaluiert und weiter ausgebaut wird, wird auch auf dem 30. Donauinselfest wieder zum Einsatz kommen.

Auf http://donauinselfest.at/presse finden sich laufend alle aktuellen Pressemitteilungen und Detailinformationen zum 30. Donauinselfest, sowie druckfähiges Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung. (Schluss) sv

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Mag.a Susanne Vockenhuber

Tel.: +43 1 534 27/702

mailto: susanne.vockenhuber @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at

http://donauinselfest.at