Hani Rashid wird Präsident der Kiesler Stiftung Wien

Wien (OTS) - Nach sechzehn Jahren bekommt die Kiesler-Stiftung Wien einen neuen Präsidenten: Der New Yorker Architekt Hani Rashid übernimmt von Dieter Bogner den Vorstandsvorsitz.

Dieter Bogner war als Mitbegründer der Stiftung und Kunsttheoretiker stets daran interessiert, das Werk des Avantgardekünstlers Friedrich Kiesler einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Die zum Anlass herausgegebene Festschrift "Bewahren und Aktivieren" dokumentiert Dieter Bogners Engagement sowie seine großzügigen Schenkungen, die den Fundus der Stiftung maßgeblich erweiterten.

Hani Rashid, Kiesler-Preisträger und seit 2011 Architekturprofessor an der Universität für angewandte Kunst in Wien, gehört zu den führenden internationalen Architekten und vertritt eine dem Denken Kieslers verwandte, multidisziplinäre Werkauffassung - er sieht die Kiesler Stiftung Wien zukünftig verstärkt auch international verankert.

"Dieter Bogner hat mit seiner Kompetenz und Erfahrung dazu beigetragen, das visionäre Werk des austro-amerikanischen Künstlers und Architekten Friedrich Kiesler zu erforschen, aufzuarbeiten und zu dokumentieren. In seiner Präsidentschaft wurde die Kiesler Stiftung zu einer international angesehenen Forschungseinrichtung", betont Mailath-Pokorny anlässlich der Amtsübergabe an Hani Rashid. "Mit Hani Rashid, selbst Kiesler-Preisträger des Jahres 2004, wurde ein innovativer, international vernetzter Architekt gewonnen, der in seiner Präsidentschaft Augenmerk auf Ausstellen und Vermitteln legen sowie neue Kooperationen mit zeitgenössischen Kunst-und Architektureinrichtungen knüpfen wird."

Rückfragen & Kontakt:

Renate Rapf

Mediensprecherin StR. Dr. Andreas Mailath-Pokorny

Tel.: 4000-81175

renate.rapf @ wien.gv.at

www.wien.at