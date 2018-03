VIER PFOTEN bittet: Bei Hundespaziergängen jetzt besonders auf die Jungtiere achten

Wien (OTS) - Der Frühling lädt zu ausgedehnten Spaziergängen mit Hunden ein. Aber Vorsicht: Bis zum Frühsommer ist Brutzeit. VIER PFOTEN bittet alle Hundebesitzer, in dieser Zeit beim Gassigehen ihre Lieblinge an die Leine zu nehmen.

Viele Hundebesitzer wandern beim Gassigehen auf Wiesenstreifen, die zwischen Straßen oder Wegen und landwirtschaftlich genutzten Feldern liegen. Das kann allerdings ein Problem für bestimmte Wildtiere wie Feldhasen, Wildkaninchen und Lerchen sein, erklärt VIER PFOTEN Kampagnenleiterin Nikola Furtenbach: "Diese Grünstreifen sind ganz wichtige Lebensräume für Insekten, Kleinnager, aber eben auch Kinderstuben für Feldhasen und Neststandorte für Bodenbrüter. Sie sind auch wichtige Nahrungsressourcen für viele Wildtierarten, u.a. für die sehr gefährdeten Rebhühner." Bis zum Frühsommer bilden diese artenreichen Grünstreifen oft auch die einzige Deckung, denn die Vegetation auf den Feldern fehlt noch oder ist in einem frühen Entwicklungsstadium.

Bei Spaziergängen mit Hunden sollte man daher in dieser Zeitspanne besonders darauf achten, dass der Hund nicht systematisch diese Wegstreifen absucht, besonders dann, wenn die Entfernung zur Siedlung groß ist. Nikola Furtenbach rät: "Trifft man zufällig auf Rehkitze oder Junghasen, sollte man sich ganz ruhig zurückziehen und sie keinesfalls anfassen. Wenn man es nicht verhindern konnte, dass z.B. Kinder sie bereits berührt haben, sollte man diese Tiere trotzdem keinesfalls mitnehmen. Sie werden nicht verstoßen, sondern weiter von der Mutter betreut."

Auch von scheinbar einsamen Jungtieren sollte man sich nicht zu gut gemeinten Hilfsaktionen verleiten lassen. Nikola Furtenbach: "Es ist völlig normal, dass diese Jungtiere scheinbar verwaist angetroffen werden. Die Mutter hält sich fast immer gut verborgen in der Nähe auf."

Auch bei Eichhörnchen ist erhöhte Vorsicht geboten: Es kann passieren, dass Eichhörnchen-Mütter beim Übersiedeln des Nachwuchses in ein anderes Nest von Hunden oder Katzen gestört werden und bei der Flucht das Jungtier zurücklassen oder Jungtiere durch Absturz verletzt werden. "Nur in solchen Fällen ist es gerechtfertigt, diese Jungtiere zu bergen und an eine geeignete Pflegestelle zu vermitteln", so die VIER PFOTEN Kampagnenleiterin. Ein anderes Beispiel sind Fledermauskinder, die vom Körper der Mutter gefallen sind und hilflos unter der Wochenstube der Fledermäuse am Boden liegen. Auch sie müssen geborgen werden und schnellstens einer spezialisierten Betreuung zugeführt werden, wie sie z.B. in einer Tierklinik durchgeführt werden kann.

Besonders vorsichtig sollte man mit Begleithund auch immer in der Nähe von Gewässern sein, da in der dichten Vegetation oft Bodenbrüter wie Enten, Gänse, Kiebitze, Brachvögel und viele andere Arten ihre Nester haben, erklärt Nikola Furtenbach.

VIER PFOTEN appelliert daher an alle Hundehalter: Bitte nehmen Sie in der Brutzeit Rücksicht auf die Tiere, damit sie ungestört ihren Nachwuchs aufziehen können, und lassen Sie Ihre Lieblinge lieber an der Leine.

