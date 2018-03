Hypo in Kärnten und Autobank AG als starker Partner im Fahrzeugleasing

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - 26.04.2013

Um das Produktportfolio einer auf den Privatkunden ausgerichteten Kärntner Regionalbank zu komplettieren, bietet die Hypo in Kärnten in Zusammenarbeit mit der Autobank AG ab sofort Autoleasing und Autofinanzierungen für Privatkunden und Unternehmer an. Mit dem Kooperationspartner "Autobank" bringt man eine der führenden KFZ-Finanzierungsgesellschaften an Bord.

"Die Zusammenarbeit mit der Autobank AG entspricht der Unternehmensphilosophie der nachhaltig sanierten Hypo in Kärnten, die sich nach einer erfolgreichen Restrukturierung eigenständig auf ihre Kernkompetenzen fokussiert und für weitere Felder einen starken Partner an unsere Seite holt", erklärt Mag. Peter Lazar, Vertriebsvorstand der Hypo Alpe-Adria-Bank AG, die neue Kooperation. "Wir haben uns im Leasingbereich als starken Partner für die Autobank AG entschieden, die mit ihrem perfekten Produkt-Know-how und ausgezeichneten Marktkenntnissen bestmöglichen Support leistet", so der Vorstand.

Der Vertriebsvorstand der Autobank AG, Gerhard Dangel, ergänzt: "Eine unkomplizierte und rasche Abwicklung des Autokaufs in Verbindung mit unserem webbasierten Online-Portal garantiert der Hypo Alpe-Adria-Bank AG eine optimale Unterstützung in ihrem Geschäft und ihren Kunden die rasche Erfüllung ihres Kaufwunsches."

Die Autobank AG kooperiert in Österreich mit 600 Autohandelsunternehmen und verfügt allein in Österreich über 14.000 Leasing- und Finanzierungskunden. Der Trend am Leasingmarkt ist weiter steigend, bereits jeder 3. Neuwagenbesitzer in Österreich fährt ein Leasing-Auto. Autobank ist vor allem auf ihre Kernmärkte Österreich und Deutschland fokussiert und agiert ausschließlich über den indirekten Vertriebskanal. Für die Hypo-Kunden bedeutet dies ein kompetentes Service direkt am Schalter in allen Filialen.

Unter dem Motto "Grün bewegt" bietet die Hypo in Kärnten anlässlich der neuen Kooperation für alle neuen Leasingkunden den Leasing-Bonus:

Tankgutscheine und Top-Konditionen inklusive Top-Beratung.

Die Hypo in Kärnten:

14 Filialen in Kärnten, 2 Niederlassungen in Salzburg und Wien -Ansprechpartner für 56.000 Kunden - erste Adresse für 5.600 mittelständische Unternehmen - 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -Geschäftsverbindung mit 121 Gemeinden und über 400 Vereinen -nachhaltig saniert mit positiver Bilanz 2011 und 2012 - finanziell unabhängig von der international tätigen Konzernmutter;

