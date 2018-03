Karrieremesse Meet & Match an der FH Kärnten

Villach (OTS) - Bereits zum dritten Mal fungierte die Fachhochschule Kärnten als Treffpunkt für Netzwerker. Zahlreiche Studierende und Absolventen der FH Kärnten nützten die Karrieremesse am Donnerstag, 25. April, für die Job-Suche und um Kontakte mit renommierten Unternehmen zu knüpfen. In individuellen Beratungsgesprächen erhielten die Besucher am Standort Villach zudem Tipps für Bewerbungsgespräche und die Erstellung von Bewerbungsunterlagen -professionelles Porträtfoto inklusive.

Über 30 renommierte Unternehmen aus Österreich und Deutschland waren bei der Karrieremesse am Standort Villach vertreten. Im Gepäck hatten sie konkrete Job-Angebote sowie Ausschreibungen für Bachelor-und Masterarbeiten. "Mit der Karrieremesse unterstützen wir unsere Studierenden und Absolventen beim Berufseinstieg und in der Karriereplanung", erklärt Birgit Wilpernig, Organisatorin der Meet & Match. Über die Bedeutung der Messe sagt sie: "In den vergangenen Jahren haben nach der Veranstaltung konkrete Bewerbungsgespräche stattgefunden, daraus sind zahlreiche Arbeitsverhältnisse entstanden. Das zeigt, dass der direkte Kontakt von Unternehmen und Bewerber in ungezwungener Atmosphäre einen großen Nutzen für beide Seiten hat".

Gut angenommen wurde zudem das individuelle Beratungsangebot:

Studierende und Absolventen nutzten die Gelegenheit, um ihre Bewerbungsunterlagen von Profis auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Tipps für Auftreten beim Erstgespräch mit Unternehmen und professionelle Bewerbungsfotos rundeten das Angebot ab.

Karriere als Service

Neben der Karrieremesse Meet & Match bietet die FH Kärnten ihren Studierenden und Absolventen noch zahlreiche andere Service-Angebote rund um Praktikum, Berufseinstieg und Karriere. Die Servicestelle "Job Booster" fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Bildung: Sie "boostet" Studierende und Absolventen zur richtigen Position und unterstützt Unternehmen dabei, kompetente Mitarbeiter zu finden. Damit Studierende und Absolventen ihre Potenziale erkennen und ihre Stärken festigen können, bietet der Job Booster Orientierungshilfe, Beratung und Unterstützung beim Berufseinstieg bzw. -umstieg an.

