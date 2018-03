Nikolaus Prinz: Alle Jugendlichen sollten Chance auf Pflichtschulabschluss haben!

ÖVP-Abgeordneter begrüßt fraktionsübergreifende Allianz

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Jedes Jahr verlassen mehrere tausend junge Menschen die Schule ohne Pflichtschulabschluss. Mit einem Initiativantrag, der von allen sechs im Nationalrat vertretenen Parteien unterstützt wurde, wird jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, dass sie einen erfolgreichen Abschluss machen können, obgleich sie bereits aus Altersgründen aus der Schulpflicht sind. "Wir wollen Chancen eröffnen, damit alle junge Menschen bei uns einen guten Start in ihr Erwachsenenleben haben", zeigte sich der ÖVP-Abg. Nikolaus Prinz nach der gestrigen Plenardebatte erfreut über die fraktionsübergreifende Allianz für eine gut ausgebildete Jugend in Österreich.

Mit dem Weiterbesuch von Pflichtschulen oder Polytechnischen Schulen im 9. und in einem freiwilligen 10. Schuljahr können vor allem jene, die, aus welchen Gründen auch immer, ein oder gar zweimal Klassen wiederholen mussten, im Rahmen des regulären Schulwesens - unabhängig von einem erfolgreichen Abschluss bestimmter Schulstufen - einen Pflichtschulabschluss machen. "Denn eines ist auch klar: ohne Pflichtschulabschluss ist es heutzutage sehr schwer, einen adäquaten Job oder weiterführende Ausbildungschancen zu bekommen", erläutert Prinz die Notwendigkeit dieser Gesetzesinitiative.

Für eine moderne Polytechnische Schule

Ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung ist für den ÖVP-Abgeordneten auch die erst unlängst von allen Parteien mitgetragene Stärkung und Modernisierung der Polytechnischen Schulen. "Damit kommen wir auch vielen Unternehmen entgegen, die darüber klagen, dass immer mehr Jugendliche oftmals nicht einmal die Grundkompetenzen aus dem Pflichtschulbereich richtig beherrschen", spricht sich Prinz für ein modernes Polytechnikum aus, das eine qualitative Berufsvorbereitung sowie eine Verfestigung der notwendigen Grundkompetenzen bringen soll. "Wir sind in Österreich gut unterwegs. Die Jugendarbeitslosigkeit ist weit geringer als in anderen europäischen Staaten. Aber jeder und jede junge Arbeitslose ist eine Person zu viel. Denn junge Menschen ohne Perspektive sind der Nährboden für Gewalt und das Auseinanderdriften des sozialen und wirtschaftlichen Gleichgewichts. Dessen sollten wir uns immer bewusst sein", schloss Prinz.

