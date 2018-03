FPÖ-Haider: Med.-Uni für Linz keine "g'mahte Wies'n"

Minister windet sich in heutiger Fragestunde des Parlaments "wie ein Aal und vermeidet Zusage"

Wien (OTS) - "Das ist noch lange keine g'mahte Wies'n für Oberösterreich" kommentierte der freiheitliche NAbg. Mag. Roman Haider die heutigen Aussagen von Wissenschaftsminister Töchterle bei der Fragestunde im Parlament zum Thema der medizinischen Fakultät für Linz. Speziell das Hauptargument der Oberösterreicher, den prognostizierten Ärztemangel in OÖ, sieht Töchterle auf wackeligen Beinen, so Haider. "Der Minister sagt, dass zwar zu viele Ärzte ins Ausland abwandern. Er verweist aber darauf, dass Österreich weltweit die höchste Ärztedichte mit 4,7 Ärzten pro 1.000 Einwohner hat. Die nächsten Länder sind Norwegen mit 4,0 und Deutschland mit 3,8! Damit stellt er das Hauptargument der Oberösterreicher schon von vornherein in Frage", berichtet Haider.

Minister Töchterle habe es in dieser Fragestunde tunlichst vermieden, eine deutliche Zusage zu einer Med.-Uni in Linz zu geben, und habe stattdessen darauf verwiesen, dass der Hochschulplan eine derartige Ausbildung in Linz nicht vorsehe, dass die Finanzierung vorher geklärt werden müsse und dass überhaupt noch viele Fragen, wie etwa die gesetzlichen Voraussetzungen geklärt sein müssten, bevor er dieser Frage nähertreten könne, fasst Haider zusammen.

"Eine Zustimmung sieht anders aus! Der Minister windet sich wie ein Aal und drückt den oö. Verhandlern - allen voran LH Pühringer - seine Wertschätzung aus; aber mit einer medizinischen Fakultät in Linz wird es mit diesem Minister lange nichts. Das merkt man bei jedem seiner Worte", so Haider. Und weiter: "Das Ganze erinnert an die unendliche Geschichte mit dem Linzer Westring: die Botschaften, die die oö. Landespolitiker von ÖVP und SPÖ zuhause verbreiten, sind ganz andere als jene, die ihre Parteikollegen in Wien vertreten. Da werden sich die Oberösterreicher noch gewaltig anstrengen müssen, sonst wird man den kolportieren Studienbeginn 2014 an einer Linzer medizinischen Fakultät mit Sicherheit nicht halten können!" schließt Haider ab.

