FP-Kappel fordert Aufhebung der Generalermächtigung zur Anteilsübertragung

Finanzressort überträgt 193 Mio. Euro Aktienpaket am Flughafen klammheimlich an Wien Holding

Wien (OTS/fpd) - Eine Aufhebung der Generalermächtigung zur Übertragung der Beteiligungen der Gemeinde Wien an die Wien Holding GmbH und die Wiener Stadtwerke Holding AG fordert die Wirtschaftssprecherin der FPÖ-Wien, LAbg. Dr. Barbara Kappel. "Klammheimlich hat das Wiener Finanzressort das 20 Prozent Aktienpaket am Flughafen Wien, das aktuell einen Wert von über 193 Millionen Euro hat, an die Wien Holding übertragen", sagt Kappel, "für diesen Mangel an Transparenz gibt es die rote Karte."

Ohne Vorabinformation des Finanzausschusses und ohne Debatte im Gemeinderat hat das Wiener Finanzressort in der vergangenen Woche den 20 Prozent Anteil an der Flughafen Wien AG an die stadteigene Wien Holding GmbH übertragen. Diese Vorgehensweise ist aufgrund einer Generalermächtigung vom April 2003 rechtlich zulässig.

"Trotz rechtlicher Zulässigkeit zeigt diese Vorgehensweise, dass seitens des Wiener Finanzressorts kein Interesse an Transparenz besteht", sagt Kappel, "Finanzstadträtin Brauner hat es nicht der Mühe wert empfunden, die Mitglieder des Finanzausschusses in der Sitzung vom 15. April von dieser 193 Millionen Euro-Transaktion zu informieren. Die Ausschussmitglieder mussten davon zwei Tage später aus den Medien erfahren."

"Zehn Jahre nach Beschlussfassung der Generalermächtigung zeigt sich deutlich, mit welcher Geringschätzung die rot-grüne Wiener Stadtregierung den Kontrollrechten des Gemeinderates begegnet und wie wenig respektvoll die Stadtregierung hier mit den gewählten Mandataren umgeht", sagt Kappel. Die vom Finanzressort gewählte Vorgehensweise bei der Übertragung der Anteilsrechte an der Flughafen Wien AG ist nicht nur intransparent, sondern auch demokratiepolitisch bedauerlich.

"Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, fordern wir die Aufhebung der Generalermächtigung zur Übertragung von Beteiligungen der Gemeinde Wien an die Wien Holding und die Wiener Stadtwerke Holding", erläutert Kappel, "solche Entscheidungen sollen zukünftig klar strukturiert und im Gemeinderat sowie vorab im Finanzausschuss diskutiert werden." (Schluss) hn

