kabel1 Abenteuer Leben zeigt Wien bei Nacht

Wien (OTS) - "Helden der Nacht: Wenn andere schlafen, geben sie Gas" lautet das Top Thema von kabel1 Abenteuer Leben am Sonntag, 28. April. Wenn die meisten Feierabend haben und es sich zu Hause gemütlich machen, geht für 2,4 Millionen Deutsche und knapp 800.000 ÖsterreicherInnen die Arbeit erst los. Sie sind die Nachtarbeiter! Welche Menschen sind das und in welchen Jobs arbeiten sie? Was passiert in Großstädten in den Stunden zwischen Sonnenuntergang und Morgengrauen? Abenteuer Leben blickt nach Wien: Ob Würstlmann, Nachtclubtänzerin, Caritasmitarbeiter, U-Bahn-Arbeiter oder Taxifahrer. Sie sorgen dafür, dass die Millionenstadt an der Donau auch nachts funktioniert. Sie kümmern sich darum, dass Menschen Spaß haben oder einfach rund um die Uhr essen können. Abenteuer Leben begleitet acht ungewöhnliche Menschen bei ihren Jobs durch die Nacht, erzählt ihre Geschichten und stellt fest: Alles was die Menschen nachts arbeiten, hängt irgendwie miteinander zusammen. Die ProtagonistInnen treffen sich immer wieder, viele Abläufe in der Nacht scheinen tatsächlich Hand in Hand zu gehen. Abenteuer Leben nimmt die ZuseherInnen mit auf eine Reise durch die Nacht in einer Großstadt und ermöglicht ihnen, die unterschiedlichsten Menschen und ihre Jobs kennenzulernen: Die Menschen, die in der Dunkelheit für einen reibungslosen Ablauf in einer Großstadt sorgen - und zwar genau dann, wenn alle Welt schläft. Mit dabei sind auch MitarbeiterInnen der Stadt Wien, die stellvertretend für tausende in der Nacht arbeitende Kolleginnen und Kollegen begleitet wurden......

Abenteuer Leben mit dem Beitrag "Wien bei Nacht" wird am Sonntag 28.04 um 22.15 Uhr in kabel1 ausgestrahlt und ist danach im Internet unter http://www.kabeleins.at/tv/abenteuer-leben anzusehen. (Schluss)

