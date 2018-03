Ö1-Quiz "gehört.gewusst" am 5.5. live aus dem Lentos

Wien (OTS) - Das Ö1-Quiz "gehört. gewusst" - jeden Sonntag um 13.10 Uhr - gastiert am 5. Mai im Linzer Kunstmuseum Lentos. Der Eintritt ist frei. Ö1 überträgt live.

Mit einem Dreitagesfest begeht das Kunstmuseum Lentos vom 3. bis zum 5. Mai seinen ersten runden Geburtstag. Ein Konzert-Reigen u. a. mit Michaela Melián, Cherry Sunkist und Gustav eröffnet am Freitagabend ab 20.00 Uhr die Feierlichkeiten. Am Samstag gibt es einen "Tag der offenen Tür" mit Führungen, die auch einen Blick hinter die Kulissen des Kunstmuseums bieten und am Sonntag ist Familientag: Rate-Spaß für Jung und Alt bietet ab 13.10 Uhr das Ö1-Quiz.

Sattelfest in vielen Bereichen müssen die drei Kandidat/innen sein, wenn ihnen Moderator Bernhard Fellinger knifflige und unterhaltsame Fragen aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft zu knacken gibt. Aber auch das Saalpublikum ist eingeladen mitzuspielen:

Direktorin Stella Rollig stellt die Publikumsfrage, zu gewinnen gibt es ein "Lentos-Kulturpackage" für zwei Personen - inklusive Eintrittskarten und Gutschein für das Lentos-Restaurant -, außerdem zwei Dinner- und Casino- Gutscheine, zur Verfügung gestellt von Casinos Austria.

Das Ö1-Quiz "gehört.gewusst" im Lentos findet am Sonntag, den 5. Mai live vor Publikum statt. Der Einlass erfolgt ab 12.15 Uhr. Beginn der Live-Sendung ist um 13.10 Uhr, der Eintritt ist frei.

Bewerbungen als Kandidat/in für die kommenden Quiz-Ausgaben sind möglich unter der Tel. 01-50170-371, unter oe1.ORF.at/quiz oder per E-Mail an gehoert.gewusst @ orf.at. Mehr zum Programm von Ö1 ist im Internet unter oe1.ORF.at abrufbar.

